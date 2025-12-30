Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Imputan a “Chipi”, señalado en caso del asesinato de Miguel Uribe, por otro homicidio

Alias “Chipi” es señalado por la Fiscalía General de la Nación como el cerebro detrás de otro homicidio perpetrado el 15 de junio de 2024, en la ciudad de Bogotá. El hombre es una de las personas capturadas y procesadas también por el crimen del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio en la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
30 de diciembre de 2025 - 02:19 p. m.
Este no es el primer proceso en contra de alias "Chipi", señalado por la Fiscalía de ser el presunto "cerebro logístico" detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Este no es el primer proceso en contra de alias "Chipi", señalado por la Fiscalía de ser el presunto "cerebro logístico" detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Foto: Policía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la mañana de este martes 30 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que adelantó una nueva imputación por el delito de homicidio, en contra de Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, una de las personas señaladas como posibles responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El hombre es señalado de presuntamente haber ordenado otro homicidio en la ciudad de Bogotá.

Según indicó el ente acusador, alias “Chipi” sería el líder de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas en la capital del país. Desde su sol dentro de la organización ilegal, habría ordenado el crimen de un hombre, ocurrido el 15 de junio de 2024 en la localidad de Engativá, como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo.

Vínculos relacionados

Los retos que debe atender la nueva cúpula militar, tras el remezón ordenado por Petro
Alerta por aumento de desplazados por guerra de ELN y Frente 33 en Catatumbo que llega a 300
Procuraduría suspende a gerente de Emcali por cuestionamientos en contrato de alumbrado

En su imputación, la Fiscalía detalló que alias “Chipi” habría contactado por vía telefónica a otra persona y le habría ofrecido COP 4 millones para que ejecutara el crimen. Luego se habría reunido con la misma persona en un billar para ultimar detalles, entregarle COP 2 millones como anticipo y mostrarle fotografías con las que identificaría a la víctima. El homicidio fue perpetrado en plena vía pública del barrio El Muelle, al occidente de la ciudad de Bogotá.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó a alias “Chipi” los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El hombre, que no aceptó los cargos, permanece recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, en Girón (Santander).

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Alias "Chipi"

Elder José Arteaga

Fiscalía General de la Nación

Miguel Uribe Turbay

Asesinos a sueldo

Sicariato

Magnicidio

Fiscalía

Homicidio

Imputación

Delitos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.