Imputan a “Chipi”, señalado en caso del asesinato de Miguel Uribe, por otro homicidio

En la mañana de este martes 30 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que adelantó una nueva imputación por el delito de homicidio, en contra de Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, una de las personas señaladas como posibles responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El hombre es señalado de presuntamente haber ordenado otro homicidio en la ciudad de Bogotá.

Según indicó el ente acusador, alias “Chipi” sería el líder de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas en la capital del país. Desde su sol dentro de la organización ilegal, habría ordenado el crimen de un hombre, ocurrido el 15 de junio de 2024 en la localidad de Engativá, como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo.

En su imputación, la Fiscalía detalló que alias “Chipi” habría contactado por vía telefónica a otra persona y le habría ofrecido COP 4 millones para que ejecutara el crimen. Luego se habría reunido con la misma persona en un billar para ultimar detalles, entregarle COP 2 millones como anticipo y mostrarle fotografías con las que identificaría a la víctima. El homicidio fue perpetrado en plena vía pública del barrio El Muelle, al occidente de la ciudad de Bogotá.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó a alias “Chipi” los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El hombre, que no aceptó los cargos, permanece recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, en Girón (Santander).

