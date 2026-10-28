Autoridades buscan a alias "David", señalado por atentado con carro bomba en Cúcuta

La información preliminar detalla que en la mañana de este martes, 27 de octubre, se registró una explosión en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). A través de las cámaras de…

Alias "David" es uno de los señalados por las autoridades por el reciente ataque en Cúcuta en el que resultaron heridos cuatro policías. Según detallaron las autoridades, este integrante de la guerrilla del Eln habría activado la carga explosiva cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera con Venezuela.

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La información preliminar detalla que en la mañana de este martes, 27 de octubre, se registró una explosión en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). A través de las cámaras de seguridad del sector, las autoridades buscan reconstruir los hechos y dar con el paradero del sospechoso, que se habría disfrazado de habitante de calle para dejar la carga explosiva.

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Posteriormente, alias "David" habría escapado con dirección a Venezuela. Sin embargo, las autoridades aún están verificando la información y adelantan las investigaciones.

La Policía Metropolitana confirmó a este diario que cuatro uniformados resultaron heridos y que no hubo civiles lesionados. El coronel Pedro José Saavedra informó que los policías fueron trasladados al hospital y se encuentran estables y los primeros informes de la detonación muestran que causó daños en viviendas cercanas y obligó a suspender el paso fronterizo mientras se revisaban las condiciones de seguridad.

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Las autoridades ofrecieron hasta COP 50 millones por información que permita esclarecer este atentado. El hecho hace parte de una escalada de violencia en Cúcuta. En esta misma ciudad, en menos de 24 horas, también se registró el asesinato del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, quien recibió disparos cuando estacionó su carro en una estación de gasolina.

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