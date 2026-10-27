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Cúcuta: las alertas que anticiparon los riesgos de violencia contra políticos y periodistas

El asesinato de un precandidato a la Alcaldía de Cúcuta y un atentado con carrobomba revivieron las advertencias que la Defensoría del Pueblo hizo hace un año. Los informes ya alertaban sobre amenazas contra políticos, periodistas y líderes sociales. ¿Qué se sabía de estos riesgos y por qué la violencia sigue golpeando a la ciudad?

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Redacción Judicial
El asesinato de un precandidato a la Alcaldía de Cúcuta y un atentado con carrobomba revivieron las advertencias que la Defensoría del Pueblo hizo hace un año.
El asesinato de un precandidato a la Alcaldía de Cúcuta y un atentado con carrobomba revivieron las advertencias que la Defensoría del Pueblo hizo hace un año.
Foto: Archivo Particular

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El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a su Alcaldía, y la explosión de un carrobomba en menos de 24 horas tienen un antecedente que va más allá de esta semana: las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de que la violencia de los grupos criminales afectara la participación política en la región. Desde septiembre de 2025, la entidad había alertado sobre amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, así como sobre la posibilidad de que la violencia del…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • MARIA(2246)Hace 2 horas
    Cómo es posible que todos en N. de Santander saben quienes son los criminales, menos la fiscalía y la policía judicial?
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