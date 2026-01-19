Autoridades confirman la muerte de un civil en medio de enfrentamientos en Guaviare

Este lunes, 19 de enero, el Ejército confirmó la cifra total de 26 presuntos disidentes muertos: cinco mujeres y 21 hombres. El Ministerio de Defensa confirmó a El Espectador que entre los cuerpos se encuentra el de un civil que murió en medio de la confrontación. Foto: EFE - Ejército de Colombia

El Espectador conoció por fuentes del Ministerio de Defensa que, entre los presuntos disidentes muertos en los enfrentamientos entre disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco” y de “Calarcá Córdoba”, también se encuentra un civil. De acuerdo con la cartera de Defensa, los familiares de la víctima no habrían permitido que el cuerpo fuera llevado a Medicina Legal.

El pasado 16 de enero se presentaron los combates entre estos grupos armados en la vereda Kuwait, en zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare). Este lunes, 19 de enero, el Ejército confirmó la cifra total de 26 presuntos disidentes muertos: cinco mujeres y 21 hombres. Esta cifra aumentó en las últimas horas con la noticia de un civil que murió en medio de la confrontación. Hasta ahora, su identidad no ha sido revelada por las autoridades.

El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército en Guaviare, confirmó en la mañana de este lunes que, tras las investigaciones adelantadas por las autoridades y el despliegue de fuerza pública, hasta ahora no se ha podido establecer si dentro de las personas muertas hay menores de edad.

Los cuerpos de los 26 presuntos disidentes ya fueron recuperados y entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que determine las identidades y edades de las personas muertas. Será esa la entidad encargada de confirmar si hay o no menores de edad muertos allí.

Desde el pasado sábado 17 de enero, las autoridades confirmaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Guaviare tras los hechos. Asimismo, el Ejército señaló que tropas de la Brigada 22 se mantienen en el lugar y que “adelanta operaciones militares y trabaja de manera articulada con las autoridades civiles para esclarecer lo ocurrido, atender alertas sobre posibles artefactos explosivos presentes cerca de las comunidades y proteger así la integridad de la población”.

Además, las autoridades regionales y la fuerza pública activaron un consejo de seguridad para monitorear la situación, al tiempo que hay despliegue de uniformados en toda la región para garantizar las condiciones de seguridad. Según las primeras hipótesis entregadas por el Ejército, los hechos estarían vinculados a la disputa de las dos disidencias por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento de Guaviare.

