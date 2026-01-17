Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Ejército instala puesto de mando unificado tras presuntos enfrentamientos entre disidencias

Tropas de la Brigada 22 del Ejército Nacional se mantienen en el Guaviare tras los presuntos enfrentamientos entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”, que habrían dejado, por lo menos, 30 personas muertas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
18 de enero de 2026 - 02:47 a. m.
Las autoridades señalaron que, según las primeras hipótesis, los enfrentamientos se habrían originado por la disputa del control territorial entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”.
Las autoridades señalaron que, según las primeras hipótesis, los enfrentamientos se habrían originado por la disputa del control territorial entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras los presuntos enfrentamientos entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y las de alias “Calarcá Córdoba”, que dejaron al menos 30 personas muertas, el Ejército Nacional confirmó la instalación de un puesto de mando unificado por parte de las autoridades del Guaviare.

De acuerdo con la información preliminar entregada por los uniformados, los hechos habrían ocurrido en la vereda Kuwait, en zona rural del municipio de El Retorno. Allí se habrían enfrentado el Bloque Amazonas de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), de alias “Iván Mordisco”, y la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), de alias “Calarcá”.

Vínculos relacionados

Ejército desactivó seis explosivos instalados en vías de Antioquia
Condenan a líder de estructura armada del Clan del Golfo por múltiples homicidios
Combates entre disidencias de Calarcá y Mordisco habrían dejado “varios muertos” en Guaviare

Para contexto: Combates entre disidencias de Calarcá y Mordisco habrían dejado “varios muertos” en Guaviare

El Ejército señaló que tropas de la Brigada 22 se mantienen en el lugar y que “adelanta operaciones militares y trabaja de manera articulada con las autoridades civiles para esclarecer lo ocurrido, atender alertas sobre posibles artefactos explosivos presentes cerca de las comunidades y proteger así la integridad de la población”.

A través de un comunicado entregado en horas de la mañana por el Ejército, las autoridades señalaron que, según las primeras hipótesis, los hechos estarían vinculados a la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento del Guaviare.

Le puede interesar: Ejército desactivó seis explosivos instalados en vías de Antioquia

Asimismo, los uniformados indicaron que desde la noche del pasado viernes 16 de enero se realizan “sobrevuelos con aeronaves de la Fuerza Aérea y se desplegaron tropas y capacidades de inteligencia militar para establecer las implicaciones de estas confrontaciones, a la vez que se refuerzan las medidas para proteger a las comunidades de esta zona del país”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Alias Iván Mordisco

Alias Calarcá Córdoba

30 muertos en combates

Disidencias de las Farc

Guaviare

Conlficto armado

Masacre

Ejército Nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.