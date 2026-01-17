Ejército instala puesto de mando unificado tras presuntos enfrentamientos entre disidencias

Las autoridades señalaron que, según las primeras hipótesis, los enfrentamientos se habrían originado por la disputa del control territorial entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Tras los presuntos enfrentamientos entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y las de alias “Calarcá Córdoba”, que dejaron al menos 30 personas muertas, el Ejército Nacional confirmó la instalación de un puesto de mando unificado por parte de las autoridades del Guaviare.

#ComunicaciónOficial | Con la instalación de un puesto de mando unificado realizado por las autoridades del #Guaviare, se analizó la situación de orden público en el sector de La Paz, tras los hechos registrados en la vereda Kuwait.



De acuerdo con la información preliminar entregada por los uniformados, los hechos habrían ocurrido en la vereda Kuwait, en zona rural del municipio de El Retorno. Allí se habrían enfrentado el Bloque Amazonas de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), de alias “Iván Mordisco”, y la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), de alias “Calarcá”.

El Ejército señaló que tropas de la Brigada 22 se mantienen en el lugar y que “adelanta operaciones militares y trabaja de manera articulada con las autoridades civiles para esclarecer lo ocurrido, atender alertas sobre posibles artefactos explosivos presentes cerca de las comunidades y proteger así la integridad de la población”.

A través de un comunicado entregado en horas de la mañana por el Ejército, las autoridades señalaron que, según las primeras hipótesis, los hechos estarían vinculados a la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento del Guaviare.

Asimismo, los uniformados indicaron que desde la noche del pasado viernes 16 de enero se realizan “sobrevuelos con aeronaves de la Fuerza Aérea y se desplegaron tropas y capacidades de inteligencia militar para establecer las implicaciones de estas confrontaciones, a la vez que se refuerzan las medidas para proteger a las comunidades de esta zona del país”.

