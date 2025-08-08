Autoridades en alerta por violencia contra comunidad LGBTIQ+, tras crimen en Caldas

La Fiscalía reportó 48 casos urgentes de violencia homicida por sus identidades LGBTIQ+. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Preocupa a las autoridades la ola de violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, creciente durante los últimos años. Tras los recientes hechos que se han presentado en distintos departamentos del país, el Ministerio del Interior se pronunció a través de su viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos y su Dirección de Derechos Humanos, rechazando contundentemente este tipo de actuaciones.

Por medio de un comunicado con fecha del 6 de julio, esa cartera del gobierno se refirió a los casos más recientes en los que han atentado en contra de la vida de mujeres trans o activistas en Colombia. Además, reiteraron lo dicho recientemente en la audiencia del 23 de julio de 2025 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que aseguraron que se adelantan acciones urgentes.

Entre los casos de violencia reciente a los que hizo referencia el Ministerio del Interior en su pronunciamiento está el de Karina Carvajal Molina, una mujer transgénero, miembro de la Mesa Municipal de Diversidad Sexual de Viterbo (Caldas), que fue atacada el pasado 30 de julio por tres hombres.

Según se conoce hasta el momento, Carvajal Molina se encontraba en un negocio en horas de la noche, cuando los sujetos empezaron a lanzar comentarios en su contra, acusándola de ladrona. Según testigos, la mujer intento huir a otro establecimiento, pero una trabajadora la retuvo para que continuaran con los ataques.

Los hombres golpearon a Carvajal Molina y posteriormente, la llevaron hasta el Parque Principal del municipio. Para cuando las autoridades llegaron, la mujer ya había perdido la conciencia. Posteriormente, fue trasladada al hospital San José Viterbo, pero debido a las graves lesiones debieron remitirla a Pereira.

El medio La Patria aseguró que el alcalde de Viterbo, Néstor Javier Ospina Grajales, realizó un llamado a la comunidad de abstenerse de hacer comentarios homofóbicos que atenten contra las personas de la comunidad.

Crisis de violencia

Durante los últimos años, la violencia contra la población diversa en Colombia ha sido desaforada. En 2024, la Red Sin Violencia LGBTI, que integra a diez países de la región, documentó 361 asesinatos de personas de la comunidad, lo que es igual a un homicidio diario en promedio. Del total, 175 de estos casos se presentaron en Colombia, el primer país en la lista. De allí la alerta de autoridades y entidades como el Ministerio del Interior, pues se deben tomar medidas urgentes.

Entre las acciones que ya ha tomado el Gobierno Nacional está la Mesa Nacional de Casos Urgentes (MCU), coordinada por el ministerio del Interior e integrada por “autoridades competentes” para la respuesta urgente ante afectaciones de derechos a la vida, seguridad, integridad y libertad de la población LGBTIQ+, con el fin de asegurar la investigación, judicialización de los crímenes y protección de las víctimas.

Asimismo, mencionan una coordinación interinstitucional, en la que proponen implementar medidas e instancias de prevención y atención. Por último, hablaron de la corresponsabilidad institucional para el acceso a la justicia LGBTIQ+; es decir, un seguimiento permanente en los casos reportados.

A julio de 2025, el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias fundadas en las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género de las víctimas (GNTOSIG) de la Fiscalía reportó 48 casos urgentes de violencia homicida por sus identidades LGBTIQ+.

