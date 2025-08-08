No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Combates en el Cauca dejan a más de 300 estudiantes sin clases

Por enfrentamientos armados entre el Ejército Nacional y la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, en los municipios de Inzá y Totoró en Cauca, permanecen más de 300 estudiantes sin clases.

Redacción Judicial
09 de agosto de 2025 - 01:33 a. m.
Más de 300 niños se vieron afectados por los enfrentamientos en municipios del Cauca.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO
En horas de la mañana, el Ejército Nacional alertó sobre enfrentamientos armados de sus tropas y miembros de la estructura criminal Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, en municipios del oriente del Cauca. Estos enfrentamientos dejan a 348 estudiantes sin clases.

Los enfrentamientos iniciaron en la vereda San Vicente del municipio de Inzá, donde murió uno de los presuntos integrantes del grupo criminal. Allí, las tropas incautaron material de guerra, intendencia y equipos de comunicación, según confirmó la institución militar.

Luego, nuevos enfrentamientos se dieron en el corregimiento de Gabriel López, jurisdicción del municipio de Totoró, entre la vía que conecta a los departamentos del Cauca y Huila. El pasado 12 de abril, otro enfrentamiento de este grupo armado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afectaron los municipios de Silvia y Totoró.

El alcalde del municipio, Jorge Luis Pizo, confirmó que estos enfrentamientos se extendieron por cuatro horas en el corregimiento de Gabriel López, veredas cercanas a la zona límite con la población de Silvia.

Luis Pizo también confirmó en ese entonces que aproximadamente 2.166 personas estuvieron confinadas, entre estas más de 100 estudiantes y docentes de dos sedes educativas quedaron en medio del fuego cruzado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

