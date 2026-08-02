Publicidad

Home

Judicial

Autoridades confirman secuestro del cantante Milton Mesa, de Los Bacanes del Sur, en Cauca

La Policía y el Gaula adelantan labores para dar con los responsables del secuestro de Milton Mesa, director de la agrupación de música popular y norteña Los Bacanes del Sur. Las entidades señalaron que el hecho es materia de verificación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
03 de agosto de 2026 - 01:18 a. m.
Autoridades investigan presunto secuestro del cantante Milton Mesa, de Los Bacanes del Sur
Autoridades investigan presunto secuestro del cantante Milton Mesa, de Los Bacanes del Sur
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Policía y el Gaula confirmaron el secuestro del cantante Milton Mesa, director de la agrupación de música popular y norteña Los Bacanes del Sur. El plagio ocurrió este 2 de agosto en el sector de La Chorrera, sobre la vía que comunica a Popayán con El Tambo (Cauca).

En la tarde de este domingo, distintos medios de comunicación difundieron información sobre el secuestro del artista, hecho que horas más tarde fue confirmado oficialmente por las autoridades.

El Espectador habló con fuentes de la Policía, quienes confirmaron el secuestro y precisaron que unidades policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos para adelantar las labores de investigación. Debido a la situación de orden público que persiste en la región, las fuentes indicaron que unidades del Ejército acompañan la diligencia.

Por su parte, fuentes del Gaula le dijeron a este diario que la alerta sobre el secuestro llegó a través de un audio de WhatsApp que se recibió alrededor de las 6:00 de la tarde. Según la unidad, “de inmediato los destacamentos de Gaula Militar como de Gaula Policía fueron desplegados para adelantar investigaciones. De momento no se tiene más información”.

De acuerdo con versiones de testigos, el hecho se presentó en un estadero del sector de La Chorrera. Varios hombres armados ingresaron al lugar y abordaron directamente al director musical, obligándolo a subir a una camioneta de color blanco.

Milton Mesa fundó Los Bacanes del Sur en 2001 en Florencia (Caquetá), y años después trasladó la agrupación a Popayán, desde donde ha consolidado una carrera de más de dos décadas en el género popular y norteño en el suroccidente del país.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

secuestro del cantante Milton Mesa

Milton Mesa secuestro

Los Bacanes del Sur

secuestro cantante Cauca

Milton Mesa Los Bacanes del Sur

secuestro Popayán

El Tambo Cauca secuestro

música popular y norteña Colombia

Policía Cauca investigación secuestro

quién es Milton Mesa cantante

secuestro director Los Bacanes del Sur

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.