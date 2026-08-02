Autoridades confirman secuestro del cantante Milton Mesa, de Los Bacanes del Sur, en Cauca

Autoridades investigan presunto secuestro del cantante Milton Mesa, de Los Bacanes del Sur Foto: Archivo Particular

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La Policía y el Gaula confirmaron el secuestro del cantante Milton Mesa, director de la agrupación de música popular y norteña Los Bacanes del Sur. El plagio ocurrió este 2 de agosto en el sector de La Chorrera, sobre la vía que comunica a Popayán con El Tambo (Cauca).

En la tarde de este domingo, distintos medios de comunicación difundieron información sobre el secuestro del artista, hecho que horas más tarde fue confirmado oficialmente por las autoridades.

El Espectador habló con fuentes de la Policía, quienes confirmaron el secuestro y precisaron que unidades policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos para adelantar las labores de investigación. Debido a la situación de orden público que persiste en la región, las fuentes indicaron que unidades del Ejército acompañan la diligencia.

Por su parte, fuentes del Gaula le dijeron a este diario que la alerta sobre el secuestro llegó a través de un audio de WhatsApp que se recibió alrededor de las 6:00 de la tarde. Según la unidad, “de inmediato los destacamentos de Gaula Militar como de Gaula Policía fueron desplegados para adelantar investigaciones. De momento no se tiene más información”.

De acuerdo con versiones de testigos, el hecho se presentó en un estadero del sector de La Chorrera. Varios hombres armados ingresaron al lugar y abordaron directamente al director musical, obligándolo a subir a una camioneta de color blanco.

Milton Mesa fundó Los Bacanes del Sur en 2001 en Florencia (Caquetá), y años después trasladó la agrupación a Popayán, desde donde ha consolidado una carrera de más de dos décadas en el género popular y norteño en el suroccidente del país.

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