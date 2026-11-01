Autoridades investigan un atentado con explosivos en Algeciras Huila

El lugar en el que explotó la motocicleta es conocida como zona rosa de Algeciras, pues está rodeada de comercio y discotecas. Mientras varios uniformados adelantaban labores de vigilancia y control, el…

En la noche este sábado, 31 de octubre, se registró un ataque con explosivos en Algeciras, Huila que dejó siete heridos, entre ellos, un uniformado de la Policía y seis personas de la población civil. Según la información preliminar de las autoridades, una motocicleta con un artefacto explosivo fue ubicado cerca a un establecimiento comercial.

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El lugar en el que explotó la motocicleta es conocida como zona rosa de Algeciras, pues está rodeada de comercio y discotecas. Mientras varios uniformados adelantaban labores de vigilancia y control, el artefacto fue detonado. Las autoridades continúan investigando los hechos y esperan un reporte oficial de heridos en el transcurso del día.

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Las personas que iban transitando por el lugar y que quedaron heridas por el ataque fueron trasladadas al Hospital Municipal de Algeciras donde reciben atención médica, pero aún no se conoce el reporte de su estado. Según las autoridades locales, se estaría gestionando la eventual remisión de los lesionados a otros centros asistenciales en Neiva.

Durante el día se espera que la Alcaldía y la Gobernación se pronuncien sobre las medidas de seguridad para el municipio, así como la información del número de civiles y policías que resultaron lesionados en el ataque.

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