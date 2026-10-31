Minjusticia rechaza asesinato de dragoneante del Inpec en Cali y pide esclarecer el crimen

Las autoridades señalaron que minutos después de salir del centro penitenciario, el dragoneante fue atacado a la altura de la calle 27 con carrera 29. En ese punto de la ciudad, dos hombres…

Los ataques y atentados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) siguen cobrando vidas. En la noche de este viernes 30 de octubre, el dragoneante Luis Francisco Ramírez Sáchica fue asesinado al terminar su turno y salir de la cárcel de Villahermosa en Cali. La información preliminar detalla que fue un ataque sicarial.

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Las autoridades señalaron que minutos después de salir del centro penitenciario, el dragoneante fue atacado a la altura de la calle 27 con carrera 29. En ese punto de la ciudad, dos hombres armados le dispararon. Ramírez murió en el lugar mientras que los atacantes escaparon.

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Por este hecho, el Ministerio de Justicia se pronunció este sábado a través de un comunicado en el que piden que se esclarezca el crimen contra el funcionario del Inpec.

"Bajo el liderazgo del señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el Gobierno nacional reitera su determinación de enfrentar con toda la contundencia de la ley las acciones criminales que atentan contra la vida de quienes sirven al Estado y garantizan la seguridad del sistema penitenciario. Estos hechos son inadmisibles. Ningún funcionario del INPEC debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o ataques por el cumplimiento de su deber. Atentar contra nuestros guardianes es atentar contra la institucionalidad y la seguridad de los colombianos", se lee en el comunicado del Ministerio, en cabeza de Iván Cancino.

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Según detalló la cartera, el dragoneante Ramírez Sáchica dedicó más de 18 años al servicio de la institución y recibió reconocimientos por su buena conducta y compromiso.

"Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho continuaremos articulando esfuerzos con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de este crimen, la identificación de sus responsables y su judicialización. No permitiremos que la violencia y la intimidación pretendan doblegar a quienes sirven a Colombia. La protección de nuestros funcionarios, el respeto por la autoridad y la defensa de la vida son compromisos irrenunciables del Gobierno nacional", agregó la cartera.

Por su parte, la Procuraduría General también se pronunció por el asesinato. "El procurador Gregorio Eljach expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos, así como exhorta a las autoridades de la ciudad a adelantar con firmeza las investigaciones que permitan dar con los responsables de este repudiable hecho y evitar que quede en la impunidad", dijo.

Las autoridades buscan establecer si el ataque está relacionado con las amenazas que han recibido últimamente los funcionarios del Inpec en diferentes zonas del país.

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