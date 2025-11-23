San Andrés: Hernán Mcgowan pagará 30 años de prisión por la desaparición de su pareja

Según la Fiscalía General de la Nación, en ese momento Hernán Mcgowan Archbold, quien era compañero sentimental de la mujer, afirmó que ella había viajado a Nicaragua para realizar diligencias personales y que la habría llevado en lancha mar adentro para trasbordar a otra embarcación. Foto: Fiscal

Un juez penal de conocimiento de San Andrés declaró responsable a Hernán Mcgowan Archbold de delito de desaparición forzada y lo condenó a pagar 30 años y 8 meses de prisión.

La víctima fue una mujer, de 35 años, a quien vieron por última vez el 19 de diciembre de 2010, en una vivienda del sector La Piscinita, en San Andrés. Desde entonces, su familia y las autoridades desconocen su paradero.

Según la Fiscalía General de la Nación, en ese momento Mcgowan Archbold, quien era compañero sentimental de la mujer, afirmó que ella había viajado a Nicaragua para realizar diligencias personales y que la habría llevado en lancha mar adentro, donde trasbordó a otra embarcación.

La investigación, orientada por una fiscal especializada, estableció que Mcgowan Archbold, hoy de 70 años, fue la última persona en tener contacto con la víctima. Además, el ente investigador obtuvo información que permitió concluir que la mujer nunca ingresó al país al que presuntamente se dirigía.

Asimismo, el ente acusador determinó que durante la convivencia, Mcgowan Archbold ejerció un patrón de violencia física y verbal contra su compañera sentimental. El condenado deberá cumplir la pena en un centro carcelario y pagar 1.333 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a más de COP 1.897 millones, además de una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.

