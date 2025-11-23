Logo El Espectador
Segundo atentado, en menos de una semana, contra el Ejército en Arauquita

Arrojaron un artefacto explosivo contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira, ubicado en el departamento de (Arauca). Aún se desconoce el autor.

Redacción Judicial
23 de noviembre de 2025 - 06:20 p. m.
El suceso se registró el pasado 22 de noviembre, alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando un artefacto explosivo conocido como tatuco fue arrojado. Según las autoridades, el objetivo era impactar el Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira.
Foto: Mauricio Dueñas
Un nuevo atentado encendió las alarmas en Arauquita (Arauca). El Ejército Nacional reportó la detonación de un artefacto explosivo contra un batallón, ubicado en ese municipio. La explosión no dejó uniformados ni personas heridas.

El suceso se registró el pasado 22 de noviembre, alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando arrojaron un artefacto explosivo conocido como tatuco. Según las autoridades, el objetivo era impactar el Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira.

Los uniformados aún no han establecido quiénes serían los responsables. Sin embargo, las primeras pesquisas indicarían que el ataque podría ser atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que delinque en la zona.

Este sería el segundo atentado en menos de una semana en Arauquita. El pasado 18 de noviembre, hacia el mediodía, un vehículo del Ejército Nacional fue atacado. En la camioneta se transportaban un suboficial, dos soldados profesionales y un soldado, quienes resultaron heridos.

Según indicaron los uniformados, el vehículo recibió al menos 10 impactos de bala. Los heridos fueron evacuados a Yopal (Casanare) para recibir atención médica especializada. Las autoridades todavía no identifican a los responsables.

Sobre este territorio, recientemente el presidente Gustavo Petro ordenó un bombardeo contra la disidencia de alias “Iván Mordisco”, conocida como Estado Mayor Central (EMC). El ataque en Arauca sería el número doce en lo que va de su mandato, según confirmó el mandatario a través de la red social X.

