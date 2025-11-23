A la cárcel maestro que habría abusado de cuatro niñas y un niño, en colegio del Amazonas

Carlos Alberto López Simonds fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario. Foto: Fiscalía General de la Naci

A un profesor de primaria, que enseñaba en un colegio de Leticia (Amazonas), le imputaron cargos por, presuntamente, haber cometido actos sexuales con niños menores de 14 años. Al hombre, quien se declaró inocente, se le señala de agredir, al menos, a cuatro niñas y a un niño de entre seis y nueve años. Ante las evidencias, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según la Fiscalía, el caso se descubrió durante una jornada de prevención de delitos sexuales que organizó el colegio y posteriormente informaron sobre las presuntas agresiones ocurridas, que habrían tenido lugar entre septiembre y octubre de este año.

Los relatos de los menores señalaron que el docente habría aprovechado su condición de profesor y autoridad para cometer las agresiones. El hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional tras recibirse las denuncias.

Por otro lado, según la Procuraduría General de la Nación, citando cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), “Para el año 2025, con corte al 31 de enero, han ingresado a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) 3.255 menores de edad, siendo el principal motivo la violencia sexual, con un total de 1.072 casos”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud documentó 33.463 casos de violencia sexual contra menores de edad a lo largo de 2024, con 27.294 niñas y 6.103 niños como víctimas. Asimismo, señaló que “con corte al 8 de marzo del 2025 se registran ya 4.237 casos de violencia sexual contra menores de edad, de los cuales han sido víctimas 3.442 niñas y 788 niños”.

