Blessd enfrenta denuncia por presunto secuestro y tortura de un mánager musical

El reguetonero Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, quedó envuelto en un proceso penal que avanza en la Fiscalía, tras la denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, mánager del también cantante Pirlo (Jean Emanuel Cortés). Galindo acusó al artista y a parte de su equipo de seguridad y trabajo de haberlo retenido, intimidado y agredido físicamente durante un encuentro ocurrido el 21 de mayo de 2024 en Medellín.

La denuncia, detallada por El Colombiano, fue conocida formalmente por el Tribunal Superior de Medellín el pasado 24 de septiembre, luego de que una acción de tutela ordenara a la Fiscalía acelerar la investigación. Aunque aún no hay cargos formulados, el proceso está en etapa de indagación con diligencias de policía judicial, entrevistas y valoraciones médico-legales en curso.

En una declaración juramentada rendida el 11 de febrero de 2025, Galindo relató que él, Pirlo y parte del equipo artístico fueron citados a una vivienda en el sector Alto de Las Palmas para la grabación de un video musical junto a otros cantantes del género. Allí, asegura, fueron recibidos por Blessd, su jefe de seguridad Néstor, su mánager Santiago Jaramillo (“Dímelo Jara”) y varios hombres encapuchados. Luego de la grabación, Galindo denunció que fueron obligados a desnudarse y encerrarse en un baño.

Galindo señaló que el propio artista lideraba las agresiones: “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”, aseguró en su declaración, en la que también lo responsabilizó de haberle propinado varios cabezazos en la frente. Según su versión, el reguetonero lo acusaba de haber robado joyas y relojes de su vivienda.

También dijo que “Vélez”, otro integrante del equipo del cantante, “intimidaba, interrogaba y estuvieron ahí presenciando lo que estaba ocurriendo. Entrando y saliendo de la habitación donde estábamos siendo secuestrados, sin prestarnos ninguna ayuda, ni tratando de convencer a los otros que dejaran de hacer lo que estaban haciendo con nosotros. José Candela se quedó por fuera de la habitación, pero conocía todo lo que pasaba en el interior”.

El relato de Galindo añadió que fueron obligados a entregar sus celulares y contraseñas bajo amenazas de muerte: “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”. Según su versión, al negarse a entregar el celular, uno de los encapuchados lo golpeó en el pecho, mientras a su asistente, Juan Pablo Amézquita, lo agredieron con un arma en la cabeza. “Sacaron pistolas y le apuntaron en la frente diciéndole que si se iba a hacer matar”, agregó.

Uno de los hechos más llamativos de la declaración fue la presencia de una presunta enfermera que habría extraído sangre a los retenidos: “Néstor (jefe de seguridad de Blessd) era quien nos llevaba uno por uno a extraernos la sangre con la enfermera, él y los demás encapuchados nos intimidaban directamente con las armas y amenazándonos que si no confesábamos nos ‘subían’; la enfermera tengo entendido que solo llego a extraernos la sangre, ella no hizo nada más”, contó Galindo.

El manager recordó además que el propio manager de Blessd lo presionaba mientras lo sometían al procedimiento: “Cuando me tocaba a mí, me dice Dimelo Jara: ‘que hubo gordo, hágale rapidito que si usted no hizo nada, esa sangre no le va a salir positiva’. Entonces el encapuchado me decía gordito tú estas estripado, estás caído”.

“Antes de que el encapuchado grande me jalaba del pelo o me pegaba para que no viera (...) mire que a cada de mis compañeros los hacían entrar al baño de la habitación y le hacían preguntas. Yo fui uno de los últimos, cuando el encapuchado más grande me hala del hombro y me dice: ‘quihubo, gordo, vamos para el baño’”.

En ese momento, Galindo señaló que, tras ser obligado a desnudarse, los hombres revisaron su cuerpo y en ese momento Santiago Jaramillo notó una herida. “Él empieza a gritar: ‘¡Miren, tiene una cortada, este man fue!’”, narró el manager. Galindo sostuvo que trató de explicar que la cortada se la había hecho días atrás con un cuchillo durante un asado.

En medio de ese interrogatorio, dijo haber pedido llamar a Andrés Ramírez, quien dos días antes le había mencionado que Blessd había sido víctima de un robo. “Le propongo a Dímelo Jara que, si quería, lo llamábamos para que ellos tuvieran toda la información de la cual él sabía y les podía servir para que encontraran al que había robado”, precisó en su testimonio.

“Dimelo Jara me dice que sí y le pide a uno de los encapuchados que trajera mi celular. Yo veo que uno de los encapuchados trae en su manos los celulares de nosotros hasta el baño, los muestra todos y pregunta que cuál era el mío, yo lo selecciono y me lo pasa, en ese momento llamo Andrés Ramírez por WhatsApp, yo mismo lo pongo en alta voz desde que empiece a timbrar para que ellos escucharan toda la conversación”, testificó el manager.

Cuando Ramírez atendió la llamada, Galindo le dijo: “Ey, brother, usted es muy bochinchero. Yo acabo de estar con Blessd y yo le veo normal la cadena puesta”. Según el testimonio, Ramírez le respondió que contaba con una fuente de confianza dentro del equipo del artista que le había asegurado que sí hubo un robo.

Galindo relató que, al escuchar esto, Dímelo Jara intercambió miradas con uno de los encapuchados y ambos parecieron reconocer que se estaban equivocando de responsable. Enseguida, el manager de Blessd tomó el teléfono, salió del baño para hablar directamente con Ramírez y Galindo ya no pudo oír la conversación. Tras ese momento, el encapuchado más corpulento le ordenó vestirse y luego lo sacaron del baño.

La respuesta del equipo de Blessd

El abogado del cantante paisa, Luis Ángel López, aseguró para El Tiempo que los señalamientos “son falsos” y que se trata de versiones cambiantes: “Blessd no es ningún secuestrador. No queremos darle reflectores a esa denuncia”. El jefe de seguridad del artista también negó los hechos y dijo que espera a lo que determinen las autoridades, pues lo relatado “no coincide con la realidad”.

La investigación fue asumida por el fiscal 14 especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, quien presentó informe al Tribunal Superior. Aunque aún no hay audiencia de imputación, el expediente contempla delitos como secuestro simple, lesiones personales, amenazas y tortura.

