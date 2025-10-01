Logo El Espectador
Judicial

Declaran culpable a hombre que amenazó de muerte a Petro en redes sociales en 2021

En primera instancia fue condenado Óscar Fernando Fetecua Rusinque por haber amenazado al mandatario en redes cuando este era senador. El abogado de Petro pidió 96 meses de prisión. El próximo miércoles, 12 de noviembre, se conocerá el monto de la sentencia.

Redacción Judicial
01 de octubre de 2025 - 08:19 p. m.
Foto: Archivo Particular
El ciudadano Óscar Fernando Fetecua Rusinque fue declarado culpable por haber amenazado de muerte al hoy presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales en marzo de 2021. Así lo dejó en firme en primera instancia el juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien emitió un sentido de fallo condenatorio contra el hombre.

Tras una denuncia de Petro por las amenazas de muerte, la Fiscalía abrió una investigación contra Fetecua y luego lo llevó a juicio. Durante la audiencia de alegatos de conclusión, la delegada de la Fiscalía leyó los mensajes en los que se basó la denuncia. En el primero, el hombre escribió: “Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro, se le da de baja”.

En un segundo mensaje, señaló: “Si toma Petro el poder, aparecerán nuevamente las AUC y lo bajan del poder, como debe ser, muerto en bolsas negras”. Ese fue uno de los mensajes que mayor discusión generó dentro del caso por parte de Alejandro Carranza, el abogado que representa al presidente, haciendo eco del peligro que tendrían los señalamientos por las denuncias de Petro al paramilitarismo cuando era congresista.

Si bien este miércoles solo se leyó el sentido del fallo condenatorio, el abogado Carranza, quien también defiende a Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario, pidió 96 meses de condena para Fetecua en centro carcelario. Pero solo será hasta el próximo 12 de noviembre que se conocerá el monto de la sentencia. La defensa ya sentó su posición y apelará.

El pasado 4 de julio la Fiscalía le había imputado a Fetecua el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

