UNP niega versión de familia Colmenares sobre irregularidades en materia de seguridad . Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que la familia de Luis Andrés Colmenares presentara una denuncia ante la Fiscalía por presunta omisión en materia de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), esta entidad respondió en rechazo a los señalamientos.

A través de un comunicado, la UNP señaló que no han ignorado u omitido las solicitudes de protección de Jorge Luis Colmenares, hermano de Luis Andrés, y de su familia. Por el contrario, detallaron que desde 2020 le han brindado protección y atención tras las denuncias de amenazas.

Lea también: Familia de Luis Andrés Colmenares denunció a funcionarios de la UNP en Fiscalía

“Esta acusación parte de un desconocimiento absoluto sobre las funciones de la entidad y sobre cómo se le han brindado las medidas de protección, las cuales, a la fecha, se mantienen y han sido idóneas según el nivel de riesgo que se le ha evaluado”, se lee en el comunicado publicado por la UNP.

En el recurso, que interpusieron a través de sus abogados, detallan que tanto Luis Alonso, padre de Colmenares, así como su hermano Jorge Luis, se vincularon a la vida política tras la muerte de Luis Andrés. Y casi 15 años después del suceso, la familia sigue recibiendo hostigamientos, amenazas y revictimización desde la institución puesto que la UNP, al parecer, no ha atendido las solicitudes de protección.

Le puede interesar: A la cárcel red de infiltrados en anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro

“No puede permitirse que el contexto actual de desprotección a líderes de oposición y figuras públicas sea tolerado por las autoridades encargadas de su protección. La indiferencia institucional ante estos riesgos constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de la familia Colmenares”, indica el recurso.

Sobre este punto, la UNP explicó en el comunicado que durante el paso de Colmenares por el Concejo, este recibió medidas de protección desde 2020. Luego, en 2023, tras finalizar su gestión, su condición cambió de servidor público a activista político. “En cumplimiento de la normatividad, en 2024 se presentó nuevamente su caso al organismo técnico interinstitucional que avala las evaluaciones de riesgo. Dicho organismo recomendó modificar las medidas de protección en concordancia con la disminución de su nivel de riesgo”, señalaron.

Si bien para 2025, Jorge Luis Colmenares dejó de ser parte del partido Alianza Verde, tras un oficio de la Fiscalía General de la Nación a la UNP sobre presuntas amenazas en contra de la familia Colmenares, la entidad resaltó que volvió a estudiar el nivel de riesgo y las medidas de protección, las cuales se mantiene vigentes a la fechas.

Por su parte, la familia insiste en investigar y adelantar acciones penales contra funcionarios de la UNP y contra su director Augusto Rodríguez. “Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas omisiones por parte de la UNP relacionadas con la adopción de medida efectivas para garantizar la seguridad de nuestros representados, quienes han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos recientes”.

Dentro de las principales peticiones de la familia es que la Fiscalía investigue la posible comisión de la conducta punible señalada en el recurso, esto con el propósito de que se adelanten acciones para enjuiciar y sancionar al director de la UNP, Augusto Rodríguez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.