Campesinos de Córdoba recibieron predios que, según la ANT, hacían parte de El Ubérrimo

En mayo de 2023, la ANT entregó, de forma provisional, la tierra a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán. Hoy día, la entidad entregó la totalidad de los títulos de la propiedad a los campesinos. Foto: ANT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves, 11 de diciembre, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó los títulos de propiedad de un predio conocido como El Laguito II, ubicado en el municipio de San Carlos (Córdoba), a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán. Según indicó la entidad, la tierra baldía fue ocupada y explotada de forma irregular por la sociedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, haciendo parte de la finca El Ubérrimo.

La ANT señaló que el proceso jurídico por el predio de 8,3 hectáreas inició en 2018, luego de que la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. solicitara convertirse en propietaria del terreno, alegando su posesión durante varios años. En 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos (Córdoba), indicó que El Laguito II era reconocido como un baldío y pidió a la entidad iniciar el proceso de clarificación.

Lea: Minjusticia confirma que “Pipe Tuluá” aceptó su extradición en medio de negociaciones

Por ello, en julio de 2020, la ANT reconoció el terreno como un baldío. Sin embargo, el expediente fue archivado, al no ordenarse su recuperación material. En 2022, el representante legal de la agropecuaria de la familia del expresidente entregó el bien al Estado, según indicó la ANT, “en medio de la alta presión mediática y ciudadana por la indebida apropiación y ocupación del baldío”.

Por otro lado, en mayo de 2023, la entidad entregó la tierra, de forma provisional, a la asociación de campesinos. “Mientras transcurrían los trámites para el ingreso del predio al Fondo de Tierras, cultivaban arroz, plátano y yuca y producían miel en esta tierra que hoy, legalmente, les pertenece”, según indicó la ANT.

Le puede interesar: Semillero de música se llevó el premio “Antonio Nariño” por su defensa a los derechos de los niños

La subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, Lilia María Rodríguez, afirmó que la entrega de este predio a las familias campesinas “simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.