Minjusticia confirma que “Pipe Tuluá” aceptó su extradición en medio de negociaciones

La decisión de su extradición se conoció después de que el gobierno anunciara el inicio de unos diálogos exploratorios con la banda La Inmaculada. Foto: Policía Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, indicó en la tarde de este jueves 11 de diciembre que Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, “aceptó irse extraditado”, razón por la cual se habría avanzado en su envío a Estados Unidos durante las conversaciones exploratorias que adelantaba el Gobierno de Gustavo Petro con la banda criminal “La Inmaculada”, de la cual él es líder.

Asimismo, el ministro señaló que el Gobierno sigue abierto al diálogo. “Nosotros extraditamos a Pipe Tuluá y las negociaciones siguen abiertas porque, hasta el momento, no hemos logrado materializar de manera formal un proceso de negociación con La Inmaculada”.

Para contexto: Presidente Petro avaló extradición de “Pipe Tuluá” un día antes de anunciar negociación con su banda

El presidente Gustavo Petro aprobó su extradición a Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, según registró el Diario Oficial. Sin embargo, el 5 de diciembre fue expedida la resolución de la Presidencia de la República con la que se anunció el inicio de las conversaciones.

En el documento avalado para su extradición se indica que se tuvo en cuenta su prontuario delictivo, en el que se registran cuatro condenas y once investigaciones activas por distintos delitos. Además, el gobierno revisó los cuatro cargos por narcotráfico por los que lo solicita el país norteamericano.

Temas relacionados: Petro autoriza diálogos exploratorios de paz con el grupo criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá

El 12 de noviembre del año en curso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde para la extradición de “Pipe Tuluá”. La alta corte revisó los documentos y las pruebas presentadas por Estados Unidos, y determinó válida su extradición.

“Se concluye que se cumplen las exigencias formales de legalización de la documentación que soporta la solicitud de extradición. En consecuencia, aquella es apta para ser considerada por la Corte en el estudio que precede al concepto”, indicó la Corte.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.