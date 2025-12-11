Llevan a juicio a jueza por hacer supuestos videos “sugestivos” en TikTok

Marienela Cabrera, jueza del Circuito Penal de Florencia, Caquetá, enfrenta una investigación disciplinaria por la publicación de videos en TikTok. Foto: Las Igualadas

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá llamó a juicio disciplinario a la jueza Cuarta Penal del Circuito de Florencia, Marienela Cabrera Mosquera, tras evaluar dos quejas anónimas que señalaban que la funcionaria habría publicado videos en la red social TikTok, presuntamente “sugestivos”, que atentaban contra el decoro y la moralidad de la profesión.

La investigación revisó, en total, 23 imágenes y videos publicados entre 2022 y 2024. Además, se realizó una inspección judicial a su cuenta de TikTok, donde acumula cerca de 680.000 seguidores, y se tuvieron en cuenta las declaraciones de funcionarios y empleados de los juzgados donde la mujer ha trabajado.

Según indicó la Comisión, los testimonios coincidieron en tres puntos clave: primero, los videos no fueron grabados en despachos judiciales, sino en espacios privados, como su casa. Además, no existió afectación alguna al servicio público, ya que Cabrera Mosquera cumplió con sus funciones “sin retrasos y con índices de productividad superiores al promedio”.

También señalaron que ningún funcionario la vio grabar videos de TikTok durante su jornada laboral ni dejar de atender sus audiencias. Por su parte, el Ministerio Público reconoció que la jueza “ha tenido un desempeño sobresaliente y que no se afectó el funcionamiento de los juzgados”.

Pese a su buen desempeño, la Comisión señaló que “la forma como se expuso en redes sociales podría resultar contraria al decoro que se espera de un juez, aun si los videos fueron grabados en su vida privada”.

Por ello, concluyó que, aunque no hay pruebas contra Cabrera Mosquera que justifiquen un incumplimiento laboral, las publicaciones realizadas en la red social sí podrían comprometer la imagen de la justicia y por eso el caso debe tener una investigación más profunda para juzgar de fondo.

