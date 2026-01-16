Campesinos reciben tierras que estuvieron en manos del narcotráfico en Antioquia

Campesinos víctimas del conflicto armado recibieron, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 1.308 hectáreas de tierras recuperadas en Urabá (Antioquia), las cuales estuvieron bajo el control de narcotraficantes y grupos paramilitares. Foto: ANT

Este viernes, 16 de enero, campesinos víctimas del conflicto armado recibieron, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 1.308 hectáreas de tierras recuperadas en Urabá (Antioquia), las cuales estuvieron bajo el control de narcotraficantes y grupos paramilitares.

Entre los predios entregados se encuentra la hacienda Virgen del Cobre, ubicada en Necoclí (Antioquia), con una extensión de 1.143 hectáreas. La ANT indicó que, hasta hace poco, la hacienda “estaba en manos de una empresa que nunca pagó un solo peso al Estado por su uso y estaba siendo explotada con más de 900 reses y 150 caballos”.

El terreno estuvo vinculado a cúpulas del narcotráfico, al haber sido propiedad de José Antonio Ocampo Obando, alias “Pelusa”, uno de los hombres cercanos a Pablo Escobar, quien compró los primeros predios a campesinos de la zona.

Según la ANT, con el tiempo “se sumaron miles de hectáreas y comenzaron allí las reuniones entre paramilitares, ganaderos, empresarios y políticos para planear la expansión y consolidación de los bloques Bananero y Élmer Cárdenas de las autodefensas”, todo ello con apoyo de alias “Pelusa”.

La hacienda Virgen del Cobre también tuvo relación con los hermanos Vicente y Carlos Castaño; con Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, jefe paramilitar y narcotraficante; con su hermano Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia; y con Ramiro Caro Pineda, alias “Nolasco”, exjefe y narcotraficante del Clan del Golfo.

La ANT indicó que, en el pasado, la hacienda tuvo dos intentos fallidos de extinción de dominio, el primero en 1989 y otro en 2009. Sin embargo, “solo hasta 2023, se logra extinguir y, ahora, en el Gobierno Petro, se hace la aprehensión material de esta hacienda que estaba siendo administrada por el Fondo de Reparación de las Víctimas (FRV)”.

Además, también se recuperaron otros cuatro predios, conocidos como Mariancel 1, 2, 3 y 5, que en total suman 164 hectáreas en la vereda Aguas Claras, de Necoclí, los cuales fueron extinguidos a un narcotraficante del Clan del Golfo identificado como Jhon Fredy Zapata, alias “Messi”, quien también era testaferro de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo.

“Es así que, después de casi cuatro décadas en las que los gobiernos de turno permitieron que paramilitares y narcotraficantes hicieran uso y explotación de estas tierras, las 1.308 hectáreas recuperadas pasan ahora a manos de organizaciones campesinas, víctimas del conflicto y de quienes fueron despojados por quienes tenían posesión de estos predios”, aseveró la ANT.

