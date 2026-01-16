Logo El Espectador
Corte Suprema acusa a exsenadora Sandra Villadiego por tráfico de influencias y cohecho

La exsenadora Sandra Helena Villadiego es señalada de haber participado en presuntas irregularidades en la asignación de recursos para obras en el municipio de Galeras (Sucre). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación contra Raymundo Méndez Bechara, quien era investigado por los mismos hechos.

Redacción Judicial
16 de enero de 2026 - 09:09 p. m.
Exsenadora Sandra Villadiego
Exsenadora Sandra Villadiego
Foto: Twitter @senadogovco
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó, en la tarde de este 16 de enero, a la exsenadora Sandra Helena Villadiego por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. Esto, por las presuntas irregularidades en la asignación de recursos para obras en el municipio de Galeras (Sucre) durante 2016 y 2017, las cuales habrían sido gestionadas de manera ilícita.

De acuerdo con la investigación, la exsenadora Villadiego habría gestionado partidas presupuestales asignadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), en convenios interadministrativos por COP 6.300 millones, que tenían como destino la pavimentación de calles en el municipio de Galeras.

Además, la mujer habría pactado el pago de una comisión anticipada del 15 % con el alcalde del municipio. Por otro lado, la Sala de Instrucción precluyó el proceso contra el exrepresentante a la Cámara Raymundo Méndez Bechara, quien era investigado por los mismos hechos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

