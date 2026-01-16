Un año de la Operación Catatumbo: balance del Ejército en medio de la crisis humanitaria

La crisis en el Catatumbo no da tregua. Este 16 de enero se cumple un año desde el recrudecimiento de conflicto. Foto: EFE - Ana Inés Vega

Este 16 de enero se cumple un año del inicio de la crisis humanitaria en el Catatumbo (Norte de Santander), a raíz del recrudecimiento del conflicto armado por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el frente 33 de las disidencias de las Farc. Asimismo, el Ejército Nacional completa un año desde el inicio de la Operación Catatumbo, una estrategia que tiene como objetivo “proteger a la población civil, preservar la vida y restablecer las condiciones de seguridad en una de las regiones más complejas del país”.

Las autoridades señalaron que, durante este año de conflicto, el Ejército ha mantenido una presencia constante en la región, “con un despliegue superior a 11.200 soldados en el departamento de Norte de Santander”, lo que, según los funcionarios, ha permitido enfrentar a los integrantes de los grupos armados que se disputan el control territorial de las economías ilícitas, sobre todo el narcotráfico.

Asimismo, el Ejército indicó que “este despliegue ha facilitado, además, el acompañamiento permanente a las comunidades, el desarrollo de evacuaciones humanitarias y el fortalecimiento de la acción integral del Estado en el territorio”. Las autoridades precisaron que, durante el transcurso de la operación, se han evacuado un total de 3.633 personas, incluidas 57 firmantes de paz, así como la entrega de 352,5 toneladas de ayudas humanitarias.

El Ejército también señaló que, a través de la Operación Catatumbo, se ha logrado la recuperación de 42 menores de edad, así como la desmovilización de 161 integrantes de estructuras armadas ilegales y la captura de 167 personas responsables de múltiples afectaciones a la población civil. Además, se reportó la incautación de “178 armas cortas y 161 armas largas, la neutralización de 2.514 artefactos explosivos, 3.202 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersonal, 62.544 municiones y seis drones”.

La institución también mencionó la incautación de más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, “con un impacto económico estimado en más de COP 208 mil millones, reduciendo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales y las vías de comunicación”.

Sin embargo, la crisis en Catatumbo sigue latente. Según el más reciente informe del Puesto de Mando Unificado que se instaló en esa región, desde el inicio del conflicto se ha registrado un total de 91.727 personas desplazadas, sobre todo en Ocaña y Tibú, con 18.538 y 12.384, respectivamente.

Además, indicaron que un total de 166 personas han sido asesinadas, entre ellas seis firmantes de paz, tres líderes sociales, 147 personas particulares y 10 menores de edad. Asimismo, señalaron que 19 integrantes de la fuerza pública han muerto en medio de la crisis del Catatumbo: 11 pertenecían al Ejército y ocho a la Policía Nacional.

