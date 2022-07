Capturado alias “Villa” señalado de participar en el paro armado del Clan del Golfo

Alias Villa o Mauricio sería el hombre de confianza de alias “Chiquito Malo”, uno de los que asumió el mando del Clan del Golfo una vez Dairo Antonio Úsuga fue capturado en octubre del año pasado.

Con más de 10 años en el mundo del crimen, alias Villa o Mauricio fue capturado en las últimas horas en un operativo de la Policía. Según las autoridades, era el hombre de confianza de alias “Chiquito Malo”, quien asumió el mando del Clan del Golfo, una vez Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel fue detenido en Necoclí, Antioquia, el año pasado en octubre.

De acuerdo con el director de la Policía, general Jorge Vargas, “este individuo contaba con una trayectoria criminal de más de 10 años, y por órdenes directas de alias “Chiquito Malo” había escalado posiciones dentro del grupo armado, siendo, entre otros, el encargado de difundir mensajes y amenazas durante el autodenominado paro armado que protagonizó el Clan del Golfo después de la extradición de su máximo cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel”.

En la investigación que culminó con su captura, reposa un audio en el que alias Villa negocia la compra de unos fusiles. “Yo miro que me dicen acá y te escribo para ver si hay forma de recibir eso, pero me gustaría los nuevos, los viejos eso no los queremos para acá”, dice alias Villa, sobre seis fusiles con munición y armas de fuego. La compra se concretó porque en poder de las autoridades reposa un video en el que el mismo Villa muestra la mercancía.

“Tal y como está probado en varios audios y videos allegados durante la investigación y que fueron presentados como prueba ante la Fiscalía General de la Nación, alias Villa también se encargaba de la logística del Clan del Golfo en esa zona, pues realizaba alianzas criminales para conseguir material de guerra representado en armas de fuego y munición de diferentes calibres, además de material de intendencia como uniformes y chalecos antibalas, entre otros elementos”, dijo el general Vargas.

Alias Villa, mano derecha de alias Chiquito Malo, empezó a estar en el radar de las autoridades luego del paro armado que se concretó durante un poco más de cuatro días en el territorio nacional. El hecho ocurrió luego de que Dairo Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan fuese extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo pasado.

“Los investigadores también establecieron que obligaba a la población civil a asistir a reuniones con el fin de ejercer temor y difundir las intenciones de la organización criminal, aprovechando para reclutar personas que sirvieran como apoyo, especialmente con información sobre los movimientos de las autoridades”, resaltó el oficial.

Además de ello, las autoridades que llevaron a alias Villa ante un juzgado de garantías para su judicialización, tienen en su radar que el hombre es señalado de la elaboración y distribución de panfletos amenazantes que tenían instrucciones de realizar acciones terroristas contra funcionarios de la Fuerza Pública, principalmente miembros de la Policía.

La captura de alias Villa se registró este lunes cuando el ministro de defensa, Diego Molano, alertó sobre el plan pistola que tiene en jaque a uniformados de la Policía en el departamento de Antioquia.

