Capturan a 13 personas por presunto direccionamiento de contratos por COP 3 billones

En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para avanzar en las audiencias y continuar con el proceso judicial en su contra.

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Este lunes 3 de agosto fueron capturadas 13 personas en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio por su presunta participación en una red que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de COP 3 billones en 19 departamentos del país.

Entre los capturados se encuentra el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y varios exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’. Las capturas fueron efectuadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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Según detalló la Fiscalía General de la Nación, en las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para avanzar en las audiencias y continuar con el proceso judicial en su contra.

El caso Aremca

Aunque las autoridades no han confirmado que se trate del mismo caso, este nuevo hecho presenta similitudes con el conocido caso de corrupción en la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), en el que nueve personas fueron señaladas de participar en un entramado de corrupción que habría comprometido cerca de COP 496.000 millones del Sistema General de Regalías.

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Entre los procesados en el caso Aremca está el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; además de Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado de servir como enlace con terceros.

Según los detalles de la investigación, entre 2020 y 2026, la asociación suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías para ejecutar obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria. Sin embargo, los recursos habrían sido manejados mediante subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas vinculadas a la organización, desconociendo las normas de contratación pública.

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Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

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