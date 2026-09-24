A través de un comunicado, el ente investigador explicó que, luego de diferentes análisis criminales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía…

En las últimas horas fueron capturadas un total de 85 personas en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Según detalló la Fiscalía General de la Nación, se trataría de integrantes de diferentes grupos que delinquen en la ciudad. Se trata de estructuras conocidas como La Torre, La Luna, Los Pascuas, Los del Hueco, Las Palmas, La 30 y Los Buitres.

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Capturan a 85 personas en Cali por presuntos hechos de homicidio, hurto y tráfico de drogas

A través de un comunicado, el ente investigador explicó que, luego de diferentes análisis criminales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, “fueron identificados los puntos de injerencia de estos grupos ilegales y los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados como homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes”.

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En total, se realizaron 103 diligencias de registro y allanamiento. La Fiscalía explicó que, de las 85 capturas realizadas, 73 corresponden a órdenes de captura y 12 se realizaron en situación de flagrancia. Además, fueron incautados dos revólveres y 118 cartuchos de diferentes calibres.

La Fiscalía señaló que durante la operación también fueron incautados una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 mm, una pistola artesanal, cuatro proveedores de fusil, 25 celulares, COP 14.093.000 en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes.

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El ente investigador mencionó que, en las próximas horas, fiscales de la Seccional Cali presentarán a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputarán delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

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