Capturan a alias “Conejo”, hermano de “Iván Mordisco”, en Tolima

Andrés Vera Fernández, alias “Conejo”, hermano del jefe de las disidencias de las Farc, alias “Iván Mordisco”, tenía una orden de captura vigente por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y/o municiones.

Redacción Judicial
09 de marzo de 2026 - 09:12 p. m.
Alias "Conejo", hermano del jefe de las disidencias de las Farc, fue capturado en el casco urbano de Falán (Tolima).
Foto: Ministerio de Defensa
En la tarde de este lunes 9 de marzo, las autoridades confirmaron la captura de Andrés Vera Fernández, alias “Conejo”, hermano de alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de las disidencias de las Farc. La detención se dio en La Plazuela, en el casco urbano de Falán (Tolima).

Según las primeras versiones entregadas por el Ministerio de Defensa, alias “Conejo” pretendía abordar un vehículo de servicio público en la ruta que comunica al municipio de Casabianca (Tolima) con Bogotá. En la zona, los uniformados de la Estación de Policía se encontraban desplegados adelantando acciones de control y capturaron a Vera Fernández.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

