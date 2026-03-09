Capturan a alias “Conejo”, hermano de “Iván Mordisco”, en Tolima

Alias "Conejo", hermano del jefe de las disidencias de las Farc, fue capturado en el casco urbano de Falán (Tolima). Foto: Ministerio de Defensa

En la tarde de este lunes 9 de marzo, las autoridades confirmaron la captura de Andrés Vera Fernández, alias “Conejo”, hermano de alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de las disidencias de las Farc. La detención se dio en La Plazuela, en el casco urbano de Falán (Tolima).

Según las primeras versiones entregadas por el Ministerio de Defensa, alias “Conejo” pretendía abordar un vehículo de servicio público en la ruta que comunica al municipio de Casabianca (Tolima) con Bogotá. En la zona, los uniformados de la Estación de Policía se encontraban desplegados adelantando acciones de control y capturaron a Vera Fernández.

Noticia en desarrollo...

