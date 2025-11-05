Capturan a alias “Drácula”, señalado de liderar acciones terrorista del ELN en Catatumbo Foto: Ejército

En una operación conjunta de la Fuerza Pública en el Catatumbo fue capturado Darío Alfonso Sanguino Flórez, alias “Drácula”, presunto líder de las milicias del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y uno de los principales articuladores de acciones terroristas en la región, según informó el Ejército Nacional.

El operativo, denominado Catatumbo, fue adelantado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido 3, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, en el corregimiento de San Martín de Loba, zona rural del municipio de Sardinata (Norte de Santander). Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego y munición, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía junto con Sanguino Flórez para su judicialización.

De acuerdo con información de inteligencia, alias “Drácula” tendría más de 15 años en las filas del grupo armado y sería responsable de coordinar enfrentamientos con otras estructuras criminales mediante el uso de drones cargados con explosivos, francotiradores y campos minados con artefactos improvisados, poniendo en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública.

Alias “Drácula” mantenía comunicación directa con los líderes conocidos como “Silvana” y “Ricardo”, a quienes reportaba operaciones y recibía órdenes para la ejecución de ataques y el movimiento de material de guerra en el Catatumbo.

Los investigadores lo señalan también como presunto responsable de la instalación de explosivos en la vía Cúcuta–Tibú, uno de los corredores estratégicos del departamento, y de haber ordenado el ataque ocurrido en octubre de 2024 en el que murieron dos policías en el sector conocido como la Ye de Astilleros.

