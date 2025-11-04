Estas son las órdenes del comandante de las FF.MM. a las tropas tras los recientes ataques

Almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, quien coordina las operaciones del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la escalada de ataques contra la población civil y unidades militares en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, emitió una directriz nacional para reforzar la protección a las comunidades y mantener la ofensiva contra los grupos armados.

De acuerdo con el mensaje dirigido a soldados, marinos y aviadores, las recientes acciones criminales exigen mantener “el temple, la cohesión y la superioridad moral” de la Fuerza Pública, con operaciones que garanticen la seguridad y la presencia institucional en zonas bajo amenaza.

El comandante insistió en que ningún ataque contra la población o las unidades militares puede quedar en la impunidad y que será clave la articulación con autoridades judiciales para asegurar que los responsables sean judicializados y reciban condenas efectivas.

En ese sentido, instruyó a los comandantes en terreno a ejercer el mando con autoridad integral y cumplir cuatro órdenes principales: reforzar todas las medidas de protección a los habitantes en las áreas de responsabilidad militar; incrementar el control territorial para impedir la acción de los grupos armados sobre las comunidades.

También ordenó ampliar la coordinación con la Policía, organismos de emergencia y gobiernos locales para proteger infraestructura crítica y garantizar la libertad de operación de las tropas; y perfeccionar los protocolos de seguridad operacional —desde el control de accesos y la vigilancia perimetral, hasta la disciplina táctica en desplazamientos y comunicaciones— para prevenir nuevos ataques.

“Soldados, marinos y aviadores: la guerra moderna exige inteligencia, disciplina, innovación y moral. Cada acción nuestra debe reflejar respeto por la vida, compromiso con la Nación y decisión para vencer. Cuando protegemos a la población, preservamos el honor militar y la grandeza de Colombia”, expresó el almirante Cubides.

¡La protección de la población civil es el pilar esencial y la razón de ser de nuestras @FuerzasMilCol!



Los recientes ataques criminales contra la población civil y contra nuestras unidades nos exigen mantener la ofensiva, el temple, la cohesión y la superioridad moral que nos… pic.twitter.com/ZUl8PjNTSr — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 2, 2025

Últimos ataques en el sur del país

Las órdenes se emitieron luego de una serie de atentados atribuidos al frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Uno de estos ataques ocurrió el 28 de octubre en El Plateado, corregimiento de Argelia (Cauca), donde dos explosivos lanzados con drones cayeron cerca de una base militar, afectando la escuela rural Bello Horizonte y dejando seis personas heridas: cinco menores y una mujer que fue trasladada a otro municipio por la gravedad de sus lesiones.

Relacionado: Ataque de las disidencias de las Farc con drones dejó seis heridos en El Plateado

A esto se suma un atentado con explosivos el 30 de octubre en el municipio de El Patía (Cauca), que dejó como saldo la muerte del soldado Johan Cuéllar Gaitán y cinco militares heridos. Los uniformados se desplazaban por la vía Popayán-El Estrecho cuando un artefacto improvisado fue detonado a un costado de la carretera.

En contexto: Ataque del frente Carlos Patiño en Cauca deja un soldado muerto y cinco heridos

El incremento de los ataques no se limita a Cauca. El pasado 31 de octubre, un nuevo hecho violento se registró en el corregimiento de Robles, en Jamundí (Valle del Cauca), donde la estación de Policía fue blanco de drones cargados con explosivos.

En contexto: Estación de Policía en Jamundí fue atacada con drones cargados con explosivos

Aunque no hubo heridos, los daños materiales reavivaron las alertas en esa zona que ya había sufrido otro ataque el 9 de octubre, cuando cuatro personas resultaron lesionadas tras la detonación de cilindros explosivos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.