Capturan a alias  “el Descuartizador”, buscado en Francia por crimen de una mujer en 1995

Según la información entregada por la Policía, la captura de este hombre se dio tras labores de inteligencia, investigación y seguimiento adelantadas durante meses,…

En la tarde de este sábado 10 de octubre, la Policía Nacional confirmó la captura de un hombre en el municipio de La Pintada (Antioquia), que era buscado por Francia mediante circular roja de Interpol. Se trata de Antonio Márquez Gómez, conocido con el alias de "el Descuartizador", buscado por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer de ese país, ocurrido en 1995.

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Según la información entregada por la Policía, la captura de este hombre se dio tras labores de inteligencia, investigación y seguimiento adelantadas durante meses, luego de que en julio pasado la justicia francesa condenara a 25 años de cárcel a Marie-Thérèse García, una mujer de 75 años hallada culpable de haber participado en el asesinato de Corinne Di Dio.

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Las autoridades colombianas explicaron que Antonio Márquez Gómez, al parecer, usaba una identidad falsa para esconderse en el país y habría alterado sus huellas dactilares con el objetivo de esquivar a la justicia, evadir controles migratorios y ponerle trabas a su identificación y ubicación. Además del asesinato de Corinne Di Dio, es señalado de tener posibles vínculos con el narcotráfico.

La Policía sostiene que este hombre estaría relacionado con estructuras dedicadas al tráfico de drogas, con presencia en América Latina y Europa, así como redes delincuenciales que operan en España y Marruecos. Desde la institución explicaron que la captura de Antonio Márquez Gómez se dio en el marco de un trabajo articulado entre autoridades de Colombia y de países europeos.

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"Este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para localizar a personas requeridas por la justicia y evitar que las fronteras se conviertan en un mecanismo para evadir la acción de las autoridades. La Policía Nacional reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con los organismos policiales y judiciales de otros países", señalaron desde la institución.

Luego de 31 años de impunidad en el crimen de Corinne Di Dio, en julio pasado el expediente tuvo una movida importante en Francia con la condena de Marie-Thérèse García. La investigación reveló que esta mujer y Antonio Márquez Gómez participaron en el asesinato y desmembramiento de Corinne Di Dio, el 19 de junio de 1995, en medio de una discusión familiar.

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El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en una maleta, el 28 de junio de ese año, flotando en una maleta por el río Sena, cerca de La Roquette, en el departamento de Eure. Medios franceses que le han seguido la pista a este expediente registraron que la identificación del cuerpo se tardó dos años después de su hallazgo y solo fue posible en 1997, por las condiciones en las que se encontraba.

En 2012, las interceptaciones a la línea telefónica de la nieta de Marie-Thérèse García dieron nuevas pistas sobre los responsables del crimen. En una de las conversaciones captadas por las autoridades, la mujer aseguró que en su juventud había presenciado cómo "una mujer era descuartizada". Ese hallazgo terminó con la condena de su abuela por el crimen de Corinne Di Dio.

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