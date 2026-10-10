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Estatuto antiterrorista: la alerta por el riesgo de criminalizar a pequeños mineros

El nuevo estatuto antiterrorista del Gobierno busca cerrar las rutas por las que el oro de origen ilícito llega al mercado legal y termina financiando a grupos armados. Sin embargo, el abogado Esteban Bello advierte que las nuevas penas y exigencias de trazabilidad podrían criminalizar erradamente a pequeños mineros que aún están en proceso de formalización. 

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Valentina Gutiérrez Restrepo
AME997. COCHABAMBA (BOLIVIA), 29/12/2025.- Una persona participa en una manifestación convocada por sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos de mineros en contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles, que estuvo vigente por más de 20 años, este lunes en Cochabamba (Bolivia). EFE/ Jorge Abrego
El abogado Esteban Bello sostiene que el reto es perseguir a quienes controlan las rentas criminales sin trasladar las fallas del Estado a las comunidades mineras. EFE/ Jorge Abrego
Foto: EFE - Jorge Abrego

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Esta semana se conoció un documento de 116 páginas con el que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa las cartas con las que busca jugarse su política de mano dura contra los grupos armados, las organizaciones terroristas y sus fuentes de financiación. Se trata del borrador del estatuto antiterrorista, un proyecto que plantea crear nuevos delitos, ampliar el alcance de otros y endurecer las sanciones contra personas y actividades ilegales relacionadas con estructuras criminales. Una parte de ese extenso…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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