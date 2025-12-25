Capturan a alias “Libardo”, tercer líder del frente Gerónimo Galeano de “Mordisco” en Tolima

Las capturas se produjeron durante diligencias de allanamiento y registro en la vereda Legía Alta, en el municipio de San Antonio (Tolima). Foto: Ejército

En un operativo conjunto, el Ejército capturó en Tolima a alias “Libardo” o “Alexander”, señalado como líder de la comisión de finanzas y tercer mando del Frente Gerónimo Galeano, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc que integran el Estado Mayor Central, bajo el mando de “Iván Mordisco”.

Las capturas se produjeron durante diligencias de allanamiento y registro en la vereda Legía Alta, en el municipio de San Antonio, donde fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de esta estructura armada.

La operación fue adelantada por soldados del Gaula Militar Tolima, adscritos a la Sexta Brigada del Ejército, en articulación con la Fuerza Aeroespacial y en coordinación con la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.

Además, se les atribuyen actividades extorsivas sistemáticas contra caficultores, comerciantes, transportadores y finqueros de varios municipios del sur de Tolima, con las que habrían obtenido de manera ilícita cerca de COP 400 millones.

Las autoridades señalaron que estas acciones criminales afectaban principalmente a habitantes de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, cuyas denuncias permitieron orientar la investigación.

Asimismo, la estructura ejercía presión sobre la comunidad mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis y reuniones forzadas, con el objetivo de imponer normas de conducta e intimidar a la población civil.

Durante el procedimiento fueron incautadas armas, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, equipos de cómputo, teléfonos celulares y una agenda utilizada para la planeación de las actividades ilegales.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada.

