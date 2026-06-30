Capturan a alias “Malayo”, jefe armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Alias “Malayo” también es señalado por el asesinato de un ciudadano en el barrio Dividivi, de Riohacha. Foto: Dij

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 30 de junio, las autoridades confirmaron la captura de Yeimer Pinto, alias “Malayo”, señalado como el principal jefe armado de la subestructura “Javier Cáceres” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Con él fue capturado Helio López, alias “Mandón”, integrante del componente encargado de funciones de escolta personal.

Los dos fueron judicializados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El operativo se realizó en la zona urbana de Riohacha (La Guajira) y fue coordinado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en articulación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Lea: A la cárcel fisioterapeuta que habría causado lesiones a sus pacientes tras procedimientos

Según explicó la Dijín, alias “Malayo” tenía bajo su mando, al menos, 40 hombres armados encargados del control territorial y de las rutas de salida de cocaína en la periferia de la Alta Guajira. De acuerdo con las autoridades, sostenía una violenta confrontación con el Grupo Delincuencial Común Organizado “Los JJ”.

Además, era considerado un hombre de confianza de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de “Naín” o “Bendito Menor”, señalado como el máximo jefe de esa estructura. Alias “Malayo” también es señalado por el asesinato de un ciudadano en el barrio Dividivi, de Riohacha.

Le puede interesar: Magistrada Lombana calificó los señalamientos de Benedetti como un “agravio a la justicia”

Según las autoridades, este crimen fue grabado en video por los propios responsables y difundido en redes sociales los días 17 y 18 de junio de 2026, “con el propósito explícito de intimidar a la población civil y a las autoridades”. Durante la operación fueron incautadas dos armas de fuego, cinco proveedores, 71 cartuchos de diferentes calibres, siete equipos de telefonía móvil y material de intendencia.

La Dijín señaló que la subestructura criminal “Javier Cáceres” cuenta actualmente con aproximadamente 97 integrantes, distribuidos entre componentes armados y redes de apoyo. Su accionar criminal se concentra principalmente en la Troncal del Caribe, donde ejerce control sobre el corredor que conduce al puerto marítimo de Santa Marta.

En contexto: Crisis humanitaria en La Guajira persiste tras levantamiento de bloqueos en Troncal Caribe

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.