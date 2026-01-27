Logo El Espectador
Judicial

Capturan a alias “Mocho”, líder de disidencias de “Iván Mordisco”, por homicidio de policía

Alias “Mocho” sería el responsable del homicidio del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, en un atentado en el que también resultó herido su hijo, un menor de 10 meses de edad, quien sufrió una herida en la pierna derecha.

Redacción Judicial
27 de enero de 2026 - 01:05 p. m.
Alias "Mocho" sería responsable del homicidio del patrullero de la Policía Nacional Carlos Andrés Pineda Castro, ocurrido en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).
Alias "Mocho" sería responsable del homicidio del patrullero de la Policía Nacional Carlos Andrés Pineda Castro, ocurrido en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).
En la mañana de este 27 de enero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura de Andrés Felipe Lucumí, alias “Mocho”, jefe de la subestructura de alias “Iván Mordisco”. El hombre sería responsable del homicidio del patrullero de la Policía Nacional Carlos Andrés Pineda Castro, ocurrido en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

Según indicó la Policía Nacional, los hechos que terminaron con la vida del patrullero ocurrieron el pasado 24 de enero, en el corregimiento de Robles. En el mismo hecho también resultó herido su hijo, un menor de 10 meses de edad, quien sufrió una herida en la pierna derecha.

El menor fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Al respecto, el ministro de Defensa indicó, a través de X: “Este es el mensaje directo: quien ataca a un integrante de la Fuerza Pública se enfrenta a una persecución sin descanso. Que no quede duda: a los criminales los perseguimos, los cercamos y los asfixiamos hasta sacarlos del territorio. Esperará todo el peso de la justicia”.

Las primeras pesquisas indican que el patrullero se encontraba visitando a su hijo cuando fue atacado por sujetos armados, quienes huyeron del lugar tras cometer el ataque. Tras conocerse los hechos, el director general de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, se pronunció a través de un comunicado.

“Rechazamos de manera absoluta estos actos criminales, miserables y profundamente inhumanos. Atentar contra la vida de un policía y herir a un bebé de apenas 10 meses es una afrenta intolerable contra la dignidad humana y la sociedad entera”, aseveró.

Asimismo, el general señaló que la institución no descansará “hasta que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia. La Policía Nacional seguirá firme, cumpliendo con dignidad su deber de proteger la vida y a las familias de Colombia”.

Por Redacción Judicial

