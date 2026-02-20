Capturan a alias “Peye”, buscado en EE.UU. por enviar tres toneladas de droga al mes

El hombre fue capturado en Tumaco (Nariño). Es pedido por la Corte del Distrito Este de Texas (EE. UU.), por los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas. Foto: Policía

Alias “Peye”, uno de los principales coordinadores del envío de droga desde Colombia hacia México y Estados Unidos, fue capturado. El hombre, que es buscado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico, fue capturado en Tumacó (Nariño), desde donde enviaba grandes cantidades de droga mensualmente.

De acuerdo con las autoridades, la operación que permitió su captura se realizó conjuntamente entre la Policía, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía General de la Nación. Alias “Peye” es señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes a los dos países.

De hecho, es considerado “objetivo de alto valor” y es pedido en extradición por los Estados Unidos para que responda ante la Corte del Distrito Este de Texas (EE. UU.) por los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas.

Según la Policía, “su captura impacta de manera directa las finanzas criminales derivadas del narcotráfico de la estructura Alfonso Cano – Coordinadora Guerrillera del Pacífico del GAO Segunda Marquetalia, con injerencia en el departamento de Nariño". Las investigaciones apuntan a que este hombre “coordinaba el envío de más de tres toneladas mensuales de cocaína mediante el uso de semisumergibles, embarcaciones pesqueras y lanchas rápidas, utilizadas para el transporte marítimo internacional de estupefacientes”.

Además de la captura de alias “Peye”, las autoridades incautaron siete toneladas de cocaína y dos semisumergibles, que eran usados para el envio de la droga. Según el general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía, la captura se dio como parte de la Estrategia Esmeralda Plus, enfocada en “la desarticulación de estructuras multicrimen y la afectación integral de sus rentas ilícitas producto del narcotráfico.

