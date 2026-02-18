SAE recupera inmueble vinculado al condenado exgobernador de La Guajira, ‘Kiko’ Gómez

El predio, ubicado en Barranca, era ocupado por la esposa y otros familiares de ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira. Foto: Óscar Pérez

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) desalojó y recuperó un inmueble en el municipio de Barrancas (La Guajira), en el marco del proceso de extinción de dominio contra el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez. La diligencia se realizó en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Procuraduría General y la Alcaldía Municipal.

El predio, que cuenta con una extensión de 1.000 metros cuadrados, era ocupado por la esposa y otros familiares de ‘Kiko’ Gómez. El exgobernador de La Guajira fue condenado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, en el marco de la investigación por el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito, ocurrido el 28 de agosto de 2012, así como por sus vínculos con estructuras armadas ilegales que operaron en el departamento.

Actualmente, el exgobernador de La Guajira cumple su condena en un establecimiento carcelario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Sin embargo, este no es el único crimen por el que ha sido investigado ‘Kiko’ Gómez.

El 8 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante una sentencia de 150 páginas, revocó la condena de 40 años de prisión que se había impuesto contra el exgobernador por el asesinato del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el 22 de febrero de 1997.

La condena por su presunta participación en ese crimen había sido proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá el 23 de junio de 2017, decisión que fue revocada al concluir que no se logró probar que Gómez hubiera sido el determinador del homicidio.

