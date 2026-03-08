Publicidad

Capturan a candidato del Centro Democrático en Leticia: habría intentado sobornar a policías

El procedimiento ocurrió cerca del aeropuerto de Leticia (Amazonas). Al parecer, Moreno arrojó a una zona boscosa una bolsa con COP 20 millones y luego habría tratado de sobornar a los policías que lo capturaron. Pese a las pruebas, el político fue dejado en libertad.

Redacción Judicial
08 de marzo de 2026 - 04:59 p. m.
Víctor Hugo Moreno Bandeira es candidato a la Cámara bajo las banderas del Centro Democrático.
Foto: Archivo Particular
En la tarde del pasado 7 de marzo, la Policía capturó al candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, cerca del aeropuerto de Leticia, quien entró a la contienda electoral bajo las banderas del Centro Democrático.

Fuentes de la fuerza pública le confirmaron a este diario que, antes de la captura, el político habría arrojado a una zona boscosa una bolsa con COP 20 millones, que después trató de usar, al parecer, para sobornar a los policías que lo detuvieron.

Sin embargo, un juez de la capital del Amazona dejó en libertad al político porque no se pudo probar que el dinero incautado era para la compra de votos. Sin embargo, todavía no es claro por qué no se judicializó a Moreno por el presunto intento de soborno a los policías.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

