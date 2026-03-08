Capturan a candidato del Centro Democrático en Leticia: habría intentado sobornar a policías

Víctor Hugo Moreno Bandeira es candidato a la Cámara bajo las banderas del Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

En la tarde del pasado 7 de marzo, la Policía capturó al candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, cerca del aeropuerto de Leticia, quien entró a la contienda electoral bajo las banderas del Centro Democrático.

Fuentes de la fuerza pública le confirmaron a este diario que, antes de la captura, el político habría arrojado a una zona boscosa una bolsa con COP 20 millones, que después trató de usar, al parecer, para sobornar a los policías que lo detuvieron.

Sin embargo, un juez de la capital del Amazona dejó en libertad al político porque no se pudo probar que el dinero incautado era para la compra de votos. Sin embargo, todavía no es claro por qué no se judicializó a Moreno por el presunto intento de soborno a los policías.

