Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Capturan a cuatro personas por minería ilegal en Vista Hermosa (Meta)

Las autoridades señalaron que con la captura se previno una gran afectación ambiental. Los hombres fueron capturados en flagrancia en la vereda Puerto Lucas en el departamento del Meta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
29 de diciembre de 2025 - 07:07 p. m.
Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.
Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.
Foto: Ejército Nacional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la vereda Puerto Lucas, en el municipio de Vista Hermosa (Meta), el Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron en flagrancia a cuatro personas que utilizaban el sector como yacimiento de minería ilegal.

Según señaló el Ejército, los capturados realizaban la remoción no autorizada de material de arrastre, es decir, arena y grava, “ocasionando una alteración significativa en los afluentes hídricos del sector, así como una afectación directa a la estabilidad ambiental y ecológica de la zona”.

Vínculos relacionados

¿Quién es Hugo Alejandro López, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia?
“Ha sido el mayor honor”, excomandante de Fuerzas Militares se despide tras remezón
Imputan a cuatro personas por engañar y robar a extranjeros en Cartagena (Bolívar)

Lea: ¿Quién es Hugo Alejandro López, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia?

Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. En el lugar también fueron incautadas tres volquetas, una excavadora y una grúa acondicionada para el cargue de maquinaria pesada. Estos elementos, de acuerdo con las autoridades, estarían avaluados en COP 600 millones.

Asimismo, las autoridades indicaron que “se previno una afectación ambiental de mayor magnitud, asociada a la erosión del suelo, la contaminación por sedimentos y partículas metálicas, y la degradación de áreas de reserva ambiental, factores que ponen en riesgo la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio natural del territorio”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Minería ilegal

Meta

Ejército Nacional

Policía Nacional

Yacimiento

Capturan a personas involucradas en la minería ilegal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.