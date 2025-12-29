Capturan a cuatro personas por minería ilegal en Vista Hermosa (Meta)

Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Foto: Ejército Nacional

En la vereda Puerto Lucas, en el municipio de Vista Hermosa (Meta), el Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron en flagrancia a cuatro personas que utilizaban el sector como yacimiento de minería ilegal.

Según señaló el Ejército, los capturados realizaban la remoción no autorizada de material de arrastre, es decir, arena y grava, “ocasionando una alteración significativa en los afluentes hídricos del sector, así como una afectación directa a la estabilidad ambiental y ecológica de la zona”.

Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. En el lugar también fueron incautadas tres volquetas, una excavadora y una grúa acondicionada para el cargue de maquinaria pesada. Estos elementos, de acuerdo con las autoridades, estarían avaluados en COP 600 millones.

Asimismo, las autoridades indicaron que “se previno una afectación ambiental de mayor magnitud, asociada a la erosión del suelo, la contaminación por sedimentos y partículas metálicas, y la degradación de áreas de reserva ambiental, factores que ponen en riesgo la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio natural del territorio”.

