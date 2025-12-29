¿Quién es Hugo Alejandro López, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia?/Imagen de referencia. Foto: Twitter General Hugo L

A pocos días de finalizar el 2025, el presidente Gustavo Petro anunció un nuevo cambio en la cúpula militar de Colombia. Entre los nuevos integrantes se encuentra el mayor general Hugo Alejandro López Barreto, quien reemplazará al excomandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides.

El general López Barreto ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1984 a sus 15 años, y se graduó como subteniente del arma de Caballería en 1987. El nuevo comandante de las Fuerzas Militares es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa, y profesor militar. El hombre también fue miembro de la delegación en la mesa de diálogo con el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Asimismo, cuenta con experiencia académica en la Academia de Guerra del Ejército de Chile y, durante la pandemia del COVID-19, se desempeñó como director general de Sanidad Militar. Además, realizó cursos de lanceros, paracaidismo, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Operaciones Psicológicas en Estados Unidos.

López Barreto también estuvo al mando de la Primera División del Ejército, en la región Caribe; del Comando Conjunto Caribe; del Comando Conjunto Orinoquía, y de la Fuerza de Tarea Vulcano, en Norte de Santander. Además, ocupó los cargos de inspector general de las Fuerzas Militares, agregado militar en la Embajada de Colombia en Washington y director de la Escuela Militar de Suboficiales.

Por su parte, el almirante Francisco Cubides se pronunció a través de redes sociales y entregó un mensaje en el que agradeció al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por el trabajo articulado durante su periodo al frente de las Fuerzas Militares.

Colombianos; Soldados, Marinos, Aviadores y personal civil, ha sido un honor servir a nuestra amada patria. Con la convicción que nos une y con #ConLaFuerzaDeNuestrasFuerzas, trabajamos hombro a hombro por la protección de la población civil, debilitamos de manera contundente las… pic.twitter.com/rSCKLROX1U — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) December 29, 2025

Asimismo, dedicó unas palabras a su sucesor: “Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares, que a partir de ahora serán lideradas por Hugo Alejandro López Barreto, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.

