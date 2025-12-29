Imputan a cuatro personas por engañar y robar a extranjeros en Cartagena (Bolívar)

Según la Fiscalía, los capturados habrían atacado, estrangulado e incinerado a un ciudadano ruso con el fin de robarle sus pertenencias. Foto: Fiscalía

Cuatro personas fueron judicializadas por, presuntamente, contactar a extranjeros en sectores turísticos de Cartagena (Bolívar) para luego trasladarlos a Turbaco (Bolívar), donde les robaban sus pertenencias o les desocupaban las cuentas bancarias. Un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas, además de ocultamiento de elementos materiales probatorios.

Los procesados fueron identificados como Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez. De ellos, solo Barco Chaverra aceptó los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Diligencias realizadas en Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca) permitieron la captura de estas personas. En los procedimientos también se incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que pertenecían a los turistas afectados.

Uno de los eventos delictivos conocidos, en los que estarían involucrados los capturados, ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando, presuntamente, causaron la muerte de un ciudadano ruso. Según la Fiscalía General de la Nación, la víctima salió del hotel en el que se hospedaba para reunirse en el Centro Histórico de Cartagena con una persona con la que supuestamente había acordado encontrarse y luego abordó un vehículo para dirigirse a otro lugar.

El ente investigador señaló que, durante el trayecto, otras personas se subieron al vehículo para golpear a la víctima y obligarla a entregar sus pertenencias. Las evidencias recopiladas indicarían que el extranjero opuso resistencia y fue atacado con un arma cortopunzante.

Asimismo, el ciudadano extranjero habría sido estrangulado y su cuerpo incinerado y abandonado en una finca. La Fiscalía indicó que, en un periodo de seis meses, el grupo delincuencial al que pertenecerían los imputados habría hurtado a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.

