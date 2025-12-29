Logo El Espectador
“Ha sido el mayor honor”, excomandante de Fuerzas Militares se despide tras remesón

Después de que el presidente Gustavo Petro anunciara un remesón en la cúpula de las fuerzas militares, el recién salido excomandante de las Fuerzas Militares envió un mensaje a su personal y a Colombia.

Redacción Judicial
29 de diciembre de 2025 - 03:16 p. m.
“Ha sido el mayor honor de mi vida”, Francisco Cubides, excomandante de Fuerzas Militares./Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El excomandante general de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, se despidió de su cargo tras los cambios en la cúpula militar anunciados por el presidente Gustavo Petro. “Me despido con el corazón lleno de gratitud y satisfacción hacia los más de 220 mil hombres y mujeres que, sin importar las circunstancias, cumplieron siempre su deber con el compromiso, la disciplina y la valentía que los distinguen”, señaló el almirante Cubides en la red social X.

En su mensaje de despedida, el general agradeció al primer mandatario por confiar en él en un primer momento, al otorgarle el cargo el 9 de julio de 2024, y señaló que “su respaldo fue decisivo para alcanzar los objetivos estratégicos en favor de la paz y la seguridad de Colombia”. Asimismo, Cubides agradeció al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a los altos mandos militares por el trabajo articulado durante su gestión al frente de las Fuerzas Militares.

“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares, que a partir de ahora serán lideradas por Hugo Alejandro López Barreto, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó el excomandante, al referirse al general que asumirá las riendas de las Fuerzas Militares.

Por otro lado, Francisco Cubides agradeció a todo el personal que integra las Fuerzas Militares, desde el general y el almirante hasta el soldado y el infante de marina. “Gracias por su esfuerzo incansable, por ese compromiso que no conoce horarios y por una vocación de servicio que desafía cualquier adversidad. El sacrificio que ustedes y sus familias realizan es la columna vertebral de la institucionalidad”, afirmó.

El almirante Cubides también entregó un balance sobre los resultados de las Fuerzas Militares en 2025 bajo su dirección: “Con valentía y disciplina, nuestras tropas sostuvieron 563 combates en todo el territorio nacional, fortaleciendo la seguridad de Colombia”. Asimismo, señaló que las operaciones conjuntas dejaron como resultado la neutralización de 13.971 integrantes de estructuras criminales, incluidos líderes de primer y segundo nivel.

En total, según el excomandante, las Fuerzas Militares recuperaron a 430 menores víctimas de reclutamiento forzado. También anunció la captura de 12.415 integrantes de estos grupos armados al margen de la ley y señaló que los resultados fueron, sobre todo, “fruto de la valentía y el compromiso de nuestros soldados, marinos y aviadores, quienes defienden con entrega absoluta la soberanía, la seguridad y el bienestar de cada colombiano”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

