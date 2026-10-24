De acuerdo con la Dijín, los hechos se registraron durante una diligencia de allanamiento y registro. “Una vez los comandos y uniformados ingresaron al inmueble para materializar la operación, fueron…

Cuatro presuntos integrantes del Bloque Magdalena Medio "Gentil Duarte" del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc, fueron capturados este 24 de octubre. Durante la diligencia, realizada en zona rural de la vereda San Isidro, en Santa Rosa del Sur (Bolívar), las autoridades confirmaron la aprehensión de una menor de edad.

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Capturan a cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Bolívar

De acuerdo con la Dijín, los hechos se registraron durante una diligencia de allanamiento y registro. “Una vez los comandos y uniformados ingresaron al inmueble para materializar la operación, fueron recibidos de manera hostil con ráfagas de disparos por parte de la estructura armada”, señalaron.

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En su comunicado, las autoridades explicaron que, ante la agresión, la fuerza pública respondió y se registró un enfrentamiento en el que resultaron heridos varios integrantes del grupo criminal. Puntualmente, en el lugar fueron detenidos alias "Toni", alias "Santiago" y alias "Stiven".

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Uno de los heridos, según explicaron las autoridades, logró huir hacia una zona boscosa. Sin embargo, posteriormente fue detenido luego de que se alertara sobre su ingreso al Hospital Local San Sebastián, en el municipio de Morales (Bolívar). Hasta allí se desplazó el Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (Grate), de la Dijín.

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En coordinación con uniformados de la Estación de Policía de Morales, los investigadores verificaron las características físicas y morfológicas, así como los tatuajes particulares del fugitivo. Su identidad fue confirmada mediante un análisis dactiloscópico. De inmediato, se hizo efectiva la orden judicial de captura contra el hombre, identificado como David José Rosales Castiblanco.

El detenido, conocido como alias "Brayan Veneco", figura en el cartel de los más buscados de la Gobernación de Antioquia. Por otra parte, durante el operativo fueron incautados un fusil, 13 proveedores para esta arma, una pistola con su respectivo proveedor, 921 cartuchos de distintos calibres y tres artefactos explosivos.

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Asimismo, las autoridades incautaron seis uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuatro morrales de campaña, cuatro chalecos tipo arnés, dos cascos blindados, cuatro brazaletes, una boina, dos banderas alusivas al frente 37 de las antiguas Farc, un par de esposas metálicas y un teléfono celular.

Los capturados, junto con la menor de edad y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación, en Medellín. Allí serán imputados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

A esta estructura criminal, bajo el mando directo de Luis Antonio Montoya Muriel, alias "Jhon Fiera", se le atribuye la autoría material e intelectual del homicidio de Marcos Fidel Jiménez Bohórquez, reconocido líder comunal asesinado el 22 de agosto de 2023 en la vereda Rancho Quemado, en el municipio de Segovia (Antioquia). Asimismo, se le atribuyen múltiples amenazas y atentados contra la población objeto de los acuerdos de paz y sus núcleos familiares.

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