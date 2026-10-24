Lo más llamativo del balance es la ruta que, según la inteligencia militar, seguiría la droga. La cocaína saldría de las costas de La Guajira en lanchas rápidas tipo go fast, con…

Un laboratorio para procesar cocaína, atribuido al frente Juan Fernando Porras Martínez del Eln, fue ubicado y destruido en la vereda San Roque, en el municipio de Sardinata (Norte de Santander). Se trata de uno de los golpes más contundentes que la fuerza pública ha reportado en los últimos tiempos contra las finanzas de ese grupo armado en la región del Catatumbo.

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Las rutas de narcotráfico del Eln que reveló la destrucción de un laboratorio de cocaína

Lo más llamativo del balance es la ruta que, según la inteligencia militar, seguiría la droga. La cocaína saldría de las costas de La Guajira en lanchas rápidas tipo go fast, con destino a República Dominicana y Costa Rica, antes de llegar al estado de Florida, en Estados Unidos.

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La ruta describiría un recorrido que atraviesa buena parte del país e incluye varios trayectos marítimos internacionales. Según las autoridades, el uso de lanchas rápidas y escalas intermedias permite a las redes del narcotráfico distribuir los riesgos de las operaciones y dificultar el rastreo de los cargamentos.

La operación fue ejecutada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. De acuerdo con las autoridades, el complejo estaba compuesto por dos edificaciones y tenía capacidad para producir cerca de cuatro toneladas mensuales.

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Tras el hallazgo, los uniformados procedieron a destruir la infraestructura de manera controlada. Las tropas incautaron 1.149 kilogramos de clorhidrato de cocaína y hallaron 151 kilogramos de pasta base de coca, 701 kilogramos de insumos sólidos, 1.420 galones de acetona y 2.025 galones de otros insumos líquidos.

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Foto: Ejército

En las edificaciones también había seis extractores de aire, dos equipos de destilación conocidos como «marcianos», dos calentadores industriales llamados "dragones" y tres extractores de líquidos denominados "hamacas". Según el Ejército, estos elementos se utilizaban en el proceso de fabricación del estupefaciente, desde la transformación de la pasta base hasta la obtención del clorhidrato de cocaína.

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El Ejército calcula que lo incautado equivale a cerca de 1.149.000 dosis y estima que la operación afectó las finanzas del Eln en COP 1.067 millones. Según la institución, el resultado busca debilitar las fuentes de financiación y la capacidad logística de esa estructura armada en Norte de Santander, una región donde las rutas del narcotráfico alimentan las economías de los grupos ilegales.

Los hechos serán objeto de investigación y judicialización por parte del CTI de la Fiscalía, en coordinación con la DEA en Colombia y su oficina en Tampa. Las pesquisas podrían ampliarse en Estados Unidos, señalado por las autoridades como el destino final de la droga.

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