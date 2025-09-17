No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Capturan a “Grillo”, disidente señalado de planear ataques terroristas con drones

Las autoridades capturaron en el departamento del Meta a alias Grillo, señalado por la Fiscalía como presunto integrante de las disidencias de las Farc. El hombre sería responsable del traslado de equipos destinados a la ejecución de ataques terroristas en el país.

Redacción Judicial
17 de septiembre de 2025 - 04:34 p. m.
La Fiscalía también le atribuye a alias "Grillo" la búsqueda y recolección de información relacionada con los movimientos y rutinas de los objetivos de los atentados.
Foto: Archivo Particular
En un operativo coordinado entre la Dijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Granda (Meta), las autoridades capturaron a un hombre identificado como Jason Steven Sánchez Ceballos, más conocido con el alias de Grillo. Esta persona es señalada de ser uno de los líderes de las disidencias de las Farc en cuatro departamentos del oriente del país.

Según la Fiscalía, alias Grillo sería el presunto responsable del traslado de drones y equipos de comunicaciones destinados a la ejecución de ataques terroristas contra la población civil y la fuerza pública en el oriente del país. Es señalado de ser integrante del autodenominado frente primero de las disidencias de las Farc.

Asimismo, la Fiscalía, con base en información y pruebas recolectadas en investigaciones previas a la captura, le atribuye a alias Grillo la búsqueda y recolección de información relacionada con los movimientos y rutinas de las personas y unidades de la fuerza pública objeto de los atentados.

De acuerdo con el ente investigador, alias Grillo también estaría implicado en otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas de fuego y el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta.

Tras su captura, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a este hombre los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias Grillo no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por Redacción Judicial

