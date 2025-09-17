Capturan a hombre que engañaba a menores con falsas promesas laborales en México

Cartagena Ramos habría contactado a tres niñas y las habría convencido de reunirse para organizar su traslado a Medellín (Antioquia) y, posteriormente, a Ciudad de México. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ciudadano extrajero idetificado como Greiyory José Cartagena Ramos fue capturado por las autoridades en Bogotá, luego de que tres menores de edad lo denunciaran por engañarlas e intentar retenerlas en su lugar de residencia, en la localidad de Engativá, al occidente de la capital.

La Fiscalía General de la Nación señaló que, en el marco de sus investigaciones, se estableció que el hombre habría creado un perfil falso en redes sociales, en el que se hacía pasar por adolescente. De esta manera, Cartagena Ramos habría contactado a tres niñas y las habría convencido de reunirse para organizar su traslado a Medellín (Antioquia) y, posteriormente, a Ciudad de México, donde irían a trabajar.

Lea: Qué es la JEP y por qué sus condenas a las Farc y militares marcan un precedente en Colombia

El ente investigador detalló que los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, cuando las víctimas de 10 y 11 años de edad, terminaron su jornada escolar y acudieron a la vivienda de Cartagena Ramos, ubicada en el barrio El Muelle, de la localidad de Engtivá (Bogotá). “Fueron retenidas y permanecieron encerradas en una habitación en medio de intimidaciones”, señaló la Fiscalía.

“Aquí hay tres víctimas menores de edad, una de diez años y dos menores de once años que fueron, encerradas en la habitación, presuntamente donde usted vive. Allí, bajo amenazas, y con promesas falsas de una mejor vida, pues les dijo por parte de usted presuntamente que les daría una mejor vida en la ciudad de Medellín. De igual manera que ellas escucharon conversaciones suyas por celular con otras personas diciendo que ya había conseguido las tres peladas”, detalló la Fiscalía durante la imputación de cargos.

Más contenido: Capturan a “Grillo”, disidente señalado de planear ataques terroristas con drones

Las menores lograron escapar y reencontrarse con sus familiares, quienes denunciaron lo ocurrido ante las autoridades. Tras estos hechos, el hombre fue capturado por unidades de la Policía Nacional en su lugar de residencia e imputado por los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.