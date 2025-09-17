No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Capturan a hombre que engañaba a menores con falsas promesas laborales en México

La Policía capturó a un ciudadano extranjero en Bogotá, quien fue imputado por los delitos de secuestro agravado y tráfico de menores. Las autoridades habían recibido denuncias de tres niñas que aseguraron haber sido retenidas en la residencia del capturado, tras ser engañadas con falsas promesas laborales.

Redacción Judicial
17 de septiembre de 2025 - 05:43 p. m.
Cartagena Ramos habría contactado a tres niñas y las habría convencido de reunirse para organizar su traslado a Medellín (Antioquia) y, posteriormente, a Ciudad de México.
Foto: Archivo Particular
Un ciudadano extrajero idetificado como Greiyory José Cartagena Ramos fue capturado por las autoridades en Bogotá, luego de que tres menores de edad lo denunciaran por engañarlas e intentar retenerlas en su lugar de residencia, en la localidad de Engativá, al occidente de la capital.

La Fiscalía General de la Nación señaló que, en el marco de sus investigaciones, se estableció que el hombre habría creado un perfil falso en redes sociales, en el que se hacía pasar por adolescente. De esta manera, Cartagena Ramos habría contactado a tres niñas y las habría convencido de reunirse para organizar su traslado a Medellín (Antioquia) y, posteriormente, a Ciudad de México, donde irían a trabajar.

El ente investigador detalló que los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, cuando las víctimas de 10 y 11 años de edad, terminaron su jornada escolar y acudieron a la vivienda de Cartagena Ramos, ubicada en el barrio El Muelle, de la localidad de Engtivá (Bogotá). “Fueron retenidas y permanecieron encerradas en una habitación en medio de intimidaciones”, señaló la Fiscalía.

“Aquí hay tres víctimas menores de edad, una de diez años y dos menores de once años que fueron, encerradas en la habitación, presuntamente donde usted vive. Allí, bajo amenazas, y con promesas falsas de una mejor vida, pues les dijo por parte de usted presuntamente que les daría una mejor vida en la ciudad de Medellín. De igual manera que ellas escucharon conversaciones suyas por celular con otras personas diciendo que ya había conseguido las tres peladas”, detalló la Fiscalía durante la imputación de cargos.

Las menores lograron escapar y reencontrarse con sus familiares, quienes denunciaron lo ocurrido ante las autoridades. Tras estos hechos, el hombre fue capturado por unidades de la Policía Nacional en su lugar de residencia e imputado por los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

Por Redacción Judicial

