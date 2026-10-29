Capturan a presunto responsable de crimen de subdirector de cárcel de Neiva

Más de nueve meses después del asesinato del subdirector del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, el teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, fue capturado otro de los presuntos responsables del crimen en el que también murió un niño de 11 años. Así lo dio a conocer la Policía Nacional, que confirmó la captura de alias "Masmela", quien habría conducido la moto desde se disparó en contra del exuniformado.

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La captura de este hombre se dio en medio de la Operación San Pedro II, adelantada por la Seccional de Investigación Criminal en Neiva y participó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Con la captura, dicen, "se logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado ‘El Mexicano’ y el esclarecimiento de este suceso".

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El subdirector de la cárcel de Neiva falleció el pasado 21 de enero, luego de haber quedado gravemente herido por un ataque del que fue víctima el 13 de enero en inmediaciones del cementerio Los Olivos, en Neiva (Huila). En ese lugar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra un vehículo en el que se transportaban funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

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Durante el ataque, el subdirector del establecimiento penitenciario resultó herido, mientras que el niño de 11 años, hijo del director del centro carcelario, fue herido en la cabeza y falleció al ser trasladado al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

El pasado 20 de febrero, fue capturado en Neiva el presunto asesino quien también era buscado por su presunta responsabilidad en otro homicidio ocurrido ese mismo día en el barrio Canaima, de Neiva. Durante las investigaciones, las pruebas apuntaron a conexiones entre ese crimen y el atentado contra los funcionarios del Inpec.

El más reciente capturado, alias "Masmela", según la Policía, "habría conducido la motocicleta utilizada para perpetrar el ataque y facilitar la huida del responsable". Ahora los dos hombres enfrentarán una investigación por los delitos de homicidio agravado contra servidor público y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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