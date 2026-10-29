Corte Suprema mantiene la condena contra Diego Cadena por soborno a Juan Guillermo Monsalve

La Sala de Casación Penal concluyó que la demanda no cumplió los requisitos que exige la ley para el recurso de casación. Sin embargo, queda pendiente el mecanismo de insistencia y la impugnación especial presentada por la defensa contra la condena que el Tribunal impuso por primera vez a…

La Corte Suprema de Justicia no estudiará los reclamos de la defensa de Diego Javier Cadena Ramírez y, con ello, mantiene vigente su condena por el soborno a Juan Guillermo Monsalve Pineda, testigo principal del caso contra el expresidente Álvaro Uribe.

La Sala de Casación Penal concluyó que la demanda no cumplió los requisitos que exige la ley para el recurso de casación. Sin embargo, queda pendiente el mecanismo de insistencia y la impugnación especial presentada por la defensa contra la condena que el Tribunal impuso por primera vez a Cadena en el caso de Carlos Enrique Vélez.

Publicidad

En contexto: Tribunal Superior de Bogotá confirma condena contra Diego Cadena por sobornar testigos

El origen del caso se remonta al 18 de julio de 2017, cuando Cadena visitó a Carlos Enrique Vélez Ramírez en la cárcel de Palmira, donde cumplía una condena por pertenecer a grupos paramilitares. Allí le habría ofrecido COP 200 millones y asesoría jurídica para que diera un testimonio falso en el proceso que la Corte Suprema adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe. Para entregar el dinero, Cadena le encargó el pago al abogado Juan José Salazar Cruz, quien, por medio de terceros, hizo llegar a Vélez COP 48 millones en efectivo y mediante giros bancarios. Estos hechos se exponen en los fallos de primera y segunda instancia.

La declaración consistiría en atribuir al entonces senador Iván Cepeda la promesa de mejores condiciones de reclusión a cambio de testimoniar contra el exmandatario. Cepeda adelantaba una investigación sobre la presunta relación del expresidente Uribe con la conformación de grupos paramilitares en Antioquia.

El 22 de febrero de 2018, Cadena visitó a Juan Guillermo Monsalve Pineda en la cárcel La Picota, en Bogotá. Allí, le ofreció asesoría para solicitar la revisión de su condena y gestionar su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A cambio, Monsalve debía declarar en los términos que se le habían propuesto a Vélez y retractarse de sus señalamientos contra Uribe.

La decisión relata que “el 22 de febrero de 2018, Cadena Ramírez visitó a Juan Guillermo Monsalve Pineda en la cárcel La Picota de Bogotá. Allí el abogado le ofreció asesoría jurídica para promover la revisión de la condena y gestionar el ingreso del interno a la Jurisdicción Especial para la Paz. A cambio, Monsalve Pineda debía declarar en los términos solicitados a Vélez Ramírez y retractarse de las manifestaciones que había realizado contra Álvaro Uribe Vélez”. Para esto debían escribir una cartas cambiando su testimonio.

Relacionado: Las razones del Tribunal Superior de Bogotá para desacreditar a Juan Guillermo Monsalve

Algunos abogados con interés en el proceso contra el expresidente y Deyanira Gómez Sarmiento, esposa de Monsalve, entregaron al despacho del magistrado José Luis Barceló Camacho las cartas con las declaraciones de Vélez y de Monsalve. Luego, las cartas de Vélez llevaron a la Corte Suprema a citar a las personas mencionadas en ellas para escuchar sus testimonios.

La Fiscalía imputó cargos a Cadena y a Salazar el 27 de julio de 2020. El juicio oral se extendió por 45 sesiones, entre el 8 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2025. El 30 de septiembre de 2025, el juez de primera instancia condenó a Cadena únicamente por el caso de Monsalve, a 84 meses de prisión, multa de 375 salarios mínimos mensuales y prisión domiciliaria. Lo absolvió por el caso de Vélez y también absolvió a Salazar.

El 5 de marzo de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá cambió esa decisión. Condenó por primera vez a Cadena por el caso de Vélez (soborno y fraude procesal) y fijó su pena total en 104 meses de prisión, con multa de 333,2 salarios mínimos y prisión domiciliaria. A Salazar lo condenó a 94 meses de prisión. Mantuvo, además, la condena a Cadena por el caso de Monsalve.

La defensa presentó cuatro reclamos ante la Corte, que el alto tribunal analizó antes de inadmitirlos. “Debido a las deficiencias de fundamentación señaladas en cada apartado, tampoco advierte la necesidad de superar las deficiencias de la demanda y emitir un pronunciamiento de fondo para cumplir alguna de las finalidades de la casación”, justificó la Corte.

En primer lugar, sostuvo que el Tribunal supuso, sin pruebas, que la retractación era falsa y había sido inducida. Planteó dos explicaciones alternativas: que Cadena buscaba una retractación verdadera o que le tendieron una trampa. La Corte respondió que la demanda reprodujo largos pasajes del testimonio y de la sentencia, pero no precisó en qué punto fallaba el razonamiento del Tribunal ni cómo cada elemento respaldaba las dos hipótesis.

Lea: Declaraciones de alias “Víctor” enredaron los casos de Uribe Vélez y Diego Cadena

El abogado de Cadena también argumentó que el Tribunal utilizó una entrevista de su cliente del 25 de mayo de 2018 que nunca ingresó legalmente al juicio. La Corte señaló que el propio demandante reconoció que la investigadora Carolina Vargas Villamil se refirió a esa entrevista durante el juicio. Esto cambia el tipo de reclamo, pues una cosa es que una prueba no exista en el proceso y otra que haya sido incorporada de forma irregular. La demanda no aclaró cuál de las dos situaciones alegaba.

La defensa pidió excluir las llamadas interceptadas entre Cadena y Uribe, por considerar que estaban protegidas por la relación entre abogado y cliente. El juez de primera instancia las había excluido el 31 de marzo de 2022, pero el Tribunal revocó esa decisión el 13 de abril de 2023 y las admitió. La Corte recordó, además, que ya había declarado legales las interceptaciones el 3 de agosto de 2020 y concluyó que Cadena no hablaba allí en calidad de defensor de Uribe.

La Corte señaló que la demanda no identificó ninguna llamada concreta para demostrar qué parte estaba protegida ni explicó qué conclusión de la condena se desvirtuaría si se excluían las grabaciones. La sentencia cita conversaciones del 5, 6, 8 y 10 de abril y del 3 de mayo de 2018, en las que se habla de una carta para la Corte, de la retractación de Monsalve y de un recurso de revisión.

Publicidad

Por último, la defensa afirmó que los jueces aumentaron en 12 meses la pena de prisión por cada delito sin una razón válida y pidió que se impusiera el mínimo legal. La Corte aclaró que esa cifra no corresponde a lo decidido por el Tribunal, que sumó 12 meses únicamente a la pena base por fraude procesal y añadió 10 meses por cada soborno. En el caso de Monsalve, el aumento fue de 10 meses. Sobre la multa, indicó que los 50 salarios mínimos impuestos por ese soborno corresponden al mínimo legal. Agregó que la defensa no apeló de manera independiente la pena fijada en primera instancia, por lo que solo podía discutirse el aumento de 10 meses.

El fallo incluye un apartado sobre el abogado Juan José Salazar Cruz, quien, según la sentencia, entregó el dinero a Vélez. La Registraduría informó a la Corte que su cédula fue cancelada por muerte el 2 de septiembre de 2026 y remitió el certificado de defunción de la Notaría Veintidós de Cali, que indica que falleció el 10 de agosto de 2026. Por ello, la Corte declaró extinguida la acción penal en su contra y cerró el proceso por soborno y fraude procesal.

Publicidad

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.