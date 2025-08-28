Capturan a presuntos disidentes de las Farc con 1.200 kilos de cocaína en Cauca

Los hombres fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y cohecho. Foto: Policía Nac

En la vereda Lomitas Abajo, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), una operación conjunta entre el Ejército y la Policía logró la interceptación de una camioneta que transportaba 1.200 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

En el vehículo se movilizaban dos hombres que, según las autoridades, pertenecerían a las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y cohecho.

Tanto la droga como la camioneta fueron incautadas. Según las primeras pesquisas de los uniformados, se estima que el impacto económico a la organización, con esta incautación, supera los $6.450 millones.

Asimismo, el pasado 26 de mayo de 2025, en el barrio Alfonso López, de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), las autoridades capturaron a dos hombres, señalados de pertenecer al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

Los capturados fueron identificados como Carlos Mauricio Arboleda Velasco, alias Gazella, y Wallinton Cundumí Ardila, alias Wallis. Según informó el Ejército, esta estructura coordinaba el envío de una tonelada mensual de cocaína hacia países del norte y sur del continente. Estos hombres serían los encargados de manejar el acopio de drogas, ubicado en la capital del Valle del Cauca.

