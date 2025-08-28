No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Capturan a presuntos disidentes de las Farc con 1.200 kilos de cocaína en Cauca

La captura se realizó en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca). Según las autoridades, la incautación está avaluada en más de $6.450 millones.

Redacción Judicial
28 de agosto de 2025 - 05:46 p. m.
Los hombres fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y cohecho.
Los hombres fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y cohecho.
Foto: Policía Nac
En la vereda Lomitas Abajo, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), una operación conjunta entre el Ejército y la Policía logró la interceptación de una camioneta que transportaba 1.200 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

En el vehículo se movilizaban dos hombres que, según las autoridades, pertenecerían a las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y cohecho.

Lea: Rescatan 77 ejemplares de fauna silvestre en Bolívar, Sucre y Antioquia

Tanto la droga como la camioneta fueron incautadas. Según las primeras pesquisas de los uniformados, se estima que el impacto económico a la organización, con esta incautación, supera los $6.450 millones.

Asimismo, el pasado 26 de mayo de 2025, en el barrio Alfonso López, de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), las autoridades capturaron a dos hombres, señalados de pertenecer al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

Los capturados fueron identificados como Carlos Mauricio Arboleda Velasco, alias Gazella, y Wallinton Cundumí Ardila, alias Wallis. Según informó el Ejército, esta estructura coordinaba el envío de una tonelada mensual de cocaína hacia países del norte y sur del continente. Estos hombres serían los encargados de manejar el acopio de drogas, ubicado en la capital del Valle del Cauca.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

