Capturan al candidato de la U, Camilo Gómez Castro, por presuntos vínculos con “Papá Pitufo”

El candidato al Senado, Freddy Camilo Gómez Castro, fue capturado en Bogotá, cuando se presentó en su punto de votación este domingo 8 de marzo. Allí lo esperaban funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que hicieron efectiva la captura del político.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que Gómez Castro sería una de las personas “articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago”, alias “Papá Pitufo.

Y agregó. “Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”.

Dentro de esta misma investigación, la Fiscalía informó que realizó otras dos capturas: las de José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía. Los dos y el candidato Gómez Castro serán imputados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

Según la investigación, Olaya Caicedo habría usado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar a uniformados de la Polfa que pudieran colaborar con la red de Marín Buitrago. Además, presuntamente se encargaba de recolectar dinero entre comerciantes de Cartagena para entregar dádivas a otros policías.

Por su parte, Bacca Sánchez habría tenido un papel directamente ligado al ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Al parecer, contactaba a agentes aduaneros y a propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser inspeccionados ni aprehendidos.

