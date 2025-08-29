Capturan al sexto implicado en el asesinato de ciudadano italiano en Santa Marta

El biólogo italiano Alessandro Coatti fue asesinado el pasado 5 de abril de 2025. Hasta ahora, seis personas han sido capturadas por el crimen. Foto: Fiscalía General de la Nación

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a José Ángel Lizcano Fernández, por su presunta participación en los hechos violentos que terminaron con el asesinato de un biólogo italiano en Santa Marta (Magdalena). El hombre fue capturado en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).

El ciudadano extranjero, identificado como Alessandro Coatti, fue asesinado el pasado 5 de abril de 2025. Según la investigación, el hombre fue citado a un inmueble en el barrio El Pando, en la capital de Magdalena, a través de una aplicación móvil.

Allí, varias personas lo amordazaron, despojaron de sus pertenencias, golpearon con objetos contundentes y lo asfixiaron. Luego de causar su muerte, los criminales lo desmembraron. Uno de los presuntos responsables del atroz crimen, según la Fiscalía, sería Lizcano Fernández.

Según las pesquisas del ente investigador, Lizcano Fernández habría participado en el robo, además de ayudar a desaparecer las partes del cuerpo para evitar que fueran encontradas por las autoridades.

Tras su captura, que se dio en el barrio Granada, de Cali, en una operación coordinada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, una fiscal de la seccional de Magdalena le imputó los delitos de encubrimiento por favorecimiento; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y hurto agravado.

A pesar de los elementos probatorios entregados por el ente investigador, los cargos no fueron aceptados. Lizcano Fernández es la sexta persona que ha sido judicializada hasta el momento por el asesinato del ciudadano italiano en Colombia.

El pasado 9 de agosto, un joven de 18 años, identificado como José Alfredo Diazgranados Sotelo, fue enviado a la cárcel por su presunta participación en el mismo crimen contra el ciudadano italiano en Santa Marta.

A este hombre le fueron imputados los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados, así como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Al igual que Lizcano Fernández, tampoco aceptó los cargos.

