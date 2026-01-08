Capturan a Jorge Visbal, expresidente de Fedegan condenado por relación con paramilitares

En agosto de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en contra de Jorge Aníbal Visbal Martelo a nueve años de prisión. Foto: El Espectador

En la tarde de este jueves 8 de enero, la Policía Nacional confirmó la captura en el departamento de Atlántico del expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), Jorge Aníbal Visbal Martelo. El también exsenador del Partido de la U tiene una condena de primera y segunda instancia en su contra, a nueve años de prisión, por vínculos con paramilitares en el Caribe.

Según la información entregada por la Policía, la captura de Visbal Martelo se dio durante un procedimiento de control y registro que adelantaban las autoridades en el municipio de Ponedera. Al verificar la identidad del exsenador, los uniformados se percataron de que en su contra había una orden de captura por un fallo condenatorio emitido en el año 2018.

En esa oportunidad, el juez quinto penal de Bogotá halló al exsenador Visbal Martelo responsable del delito de concierto para delinquir. Según las investigaciones, entre los años 1998 y 2005, el político y ganadero participó en reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las fincas La 7, La 21 y La 53, en Córdoba. Todas relacionadas con los llamados 12 Apóstoles.

Esa decisión de primera instancia fue confirmada en noviembre de 2018 por el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, la defensa del exsenador interpuso un recurso de casación que fue resuelto en agosto de 2025 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa instancia dejó en firme la condena a nueve años de prisión en contra del político.

Para la Corte Suprema, hay argumentos y pruebas suficientes para sustentar que Visbal Martelo financió a las AUC mediante el pago de cuotas a cambio de seguridad y que, además, fue miembro político de Los 12 Apóstoles. El alto tribunal también indicó en su decisión que el político asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño, quien fue máximo líder de las AUC.

“La Sala no pone en duda que el acusado hizo parte del Consejo Nacional de Paz desde 1998 hasta 2004 y que en tal condición intervino en los acercamientos y diálogos no solo con organizaciones guerrilleras, Farc y Eln, sino también con las Auc, y que en tales actividades contó con la autorización del Gobierno Nacional, en cuyo caso, estas no pueden generarle ninguna responsabilidad penal”, indicó la Corte Suprema de Justicia en su momento.

Tras la captura de Visbal Martelo, confirmada por la Policía, las autoridades tendrán que hacer efectiva la medida de aseguramiento ordenada en su contra. Además de la pena de nueve años de cárcel, el también exembajador de Colombia en Perú durante el gobierno de Juan Manuel Santos deberá pagar una multa de COP 4.680 millones, ordenada en la sentencia condenatoria.

La captura de Visbal Martelo se da solo dos meses después de que el Tribunal Superior de Antioquia condenara en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 28 años y tres meses de prisión, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Cargos relacionados con su relación con el surgimiento de Los 12 Apóstoles y la acción de los paramilitares en Antioquia y Córdoba.

